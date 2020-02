Arlequina em Aves de Rapina

Depois do Coringa fica difícil ver filmes de super-heróis sem fazer a comparação. Os demais ficam pálidos. Como competir? Talvez fazer como Aves de Rapina: Arlequina e Sua Emancipação Fabulosa ser simplesmente divertido, super colorido, descompromissado. Meio infantil, como a vilã.

Arlequina, a namorada do Coringa, no filme de Joaquim Phoenix é completamente diferente dessa versão. Aqui, ela continua com sua origem: psiquiatra no Asilo de Arkham que se apaixona pelo criminoso psicopata. Aqui também aparece a Ace Chemicals, onde os dois se beijaram pela primeira vez. Mas nunca ele aparece. Só é citado, muitas vezes pelo apelido, Pudim, dado pela namorada. Tal ausência tem explicação já no título do filme – emancipação feminina,

O filme é todo das mulheres, as doidonas Aves de Rapina. E Arlequina é lourinha, de maria-chiquinha coloridas, tatuagens reveladoras e trajes de quem está indo para uma balada. Nessa Gotham City também não tem o inimigo número um da dupla, Batman.

De olhos arregalados, boca carnuda, defende-se com acrobacias e um bastão, inteligente e bem-humorada, Arlequina é vivida por Margot Robbie, que já esteve na pele da anti-heroína em Esquadrão Suicida (2016). A atriz australiana merece umas linhas a mais: foi indicada ao Oscar 2020 por sua atuação coadjuvante em O Escândalo e também foi bem avaliada no filme Era Uma Vez em… Hollywood.

Margot Robbie veste bem sua Arlequina, que relata toda a aventura emancipadora do roteiro – não só dela, mas também de Caçadora, Canário Negro e Renee Montoya. Elas se unem para recuperar um diamante que interessa a um sádico vilão (Ewan McGregor).

A equipe do filme também é feminina: Cathy Yan, jovem sino-americana, é a diretora, o roteiro é de Christina Hodson e Margot Robbie também assina a produção.

De resto, aguardar o público, feminino ou masculino, ainda um tanto reticente.