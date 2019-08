SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Ariana Grande, 26, ganhou o prêmio de artista do ano no VMA (Video Music Awards) 2019, evento da MTV que aconteceu na noite desta segunda-feira (26), em Newark, nos Estados Unidos. A cantora, porém, não esteve presente na festa. Ela já tinha dito anteriormente que não poderia comparecer, porque está fazendo shows na Europa.

Ela e Taylor Swift foram as artistas com mais indicações da noite, cada uma com 10. Swift levou para casa dois prêmios: videoclipe do ano e vídeo do bem com “You Need to Calm Down”. A cantora, que acaba de ser apontada pela Forbes como a mais bem paga do mundo, também se apresentou no VMA.

Outros premiados foram Cardi B com “Money”, eleito o melhor hip hop; e a colaboração entre Shaw Mendes e Camila Cabello na música “Señorita”. A dupla também se apresentou na festa. Cabello, inclusive, usou um vestido branco da grife brasileira PatBo.

O grupo coreano BTS foi o vencedor da categoria melhor k-pop, que pela primeira vez fez parte da disputa.

Veja os ganhadores das principais categorias Artista do Ano

Ariana Grande

Música do Ano

“Old Town Road” , Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus

Videoclipe do ano

“You Need to Calm Down”, Taylor Swift

Revelação

Billie Eilish

Melhor Colaboração

Shawn Mendes & Camila Cabello em “Señorita”

Melhor pop

“Sucker”, Jonas Brothers

Melhor hip hop

“Money”, Cardi B

Melhor k-pop

“Boy With Luv”, BTS ft. Halsey

Melhor rock

“High Hopes”, Panic! At The Disco

Vídeo do bem

“You Need to Calm Down”, Taylor Swift