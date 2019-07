Na Argentina, a previsão do Serviço Meterológico Nacional (SMN), que indicava um aumento da frente fria que entrou na província de Córdoba na semana passada, foi confirmada.

Hoje (05), as temperaturas mínimas chegaram a -8,2°C, segundo dados das redes de estações meterológicas da Bolsa de Cereais de Córdoba (BCCBA) e do Ministério de Agricultura e Pecuária da província.

Esse valor foi registrado em Villa Valeria, localidade a 210 quilômetros ao sul da cidade de Córdoba, no departamento General Roca.

Outras temperaturas baixas foram registradas no sul e no sudeste da província, com mínimas que ficaram entre -4°C e -7°C. No centro-norte e no leste, estas ficaram entre -2°C e -4°C.

Mas um fator chave é a duração. O observatório meterológico de Berrotarán afirmou que a geada começou às 20h30 da quinta-feira (horário de Buenos Aires) e se estendeu durante mais de 12 horas.

Nesta amplitude, as horas de frio podem ter danificado lotes de grão de bico, como aponta a BCCBA.

Fonte: Agrovoz.com.ar