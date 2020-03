A Argentina elevará o imposto aplicado sobre as exportações de soja do país para 33%, ante 30% atualmente, em uma medida que sofre grande resistência do poderoso setor rural no país, disse o porta-voz de uma associação agrícola após reunião nesta terça-feira com o governo argentino.

O porta-voz das Confederações Rurais Argentinas (CRA) afirmou, em contrapartida, o governo concederá benefícios às “economias regionais”, que geralmente realizam cultivos de menor escala.