A Argentina venceu a Venezuela por 2 a 0 nesta sexta-feira (28), no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pelas quartas de final da Copa América. E vai enfrentar o Brasil na próxima etapa do torneio.

O clássico sul-americano está marcado para terça-feira (2), às 21h30, no Mineirão, em Belo Horizonte. Vale vaga na decisão da competição.

Nesta sexta, o Maracanã teve casa cheia para receber a seleção argentina no torneio: 42.495 pagantes e 7.599 não pagantes compareceram ao estádio carioca para prestigiar a equipe de Lionel Messi. A renda foi superior a R$ 9,1 milhões.

A Argentina começou o duelo pressionando. Nos primeiros 10 minutos de partida, ficou o tempo todo no campo de ataque. Aguero tentou duas vezes, mas parou no goleiro Fariñez.

Aos 11 minutos, saiu o primeiro gol. Messi cobrou escanteio pela esquerda, Aguero chutou de primeira e Lautaro Martínez desviou de letra para abrir o placar.

A Copa América continua nesta sexta, com Colômbia x Chile, às 20h, no Itaquerão, em São Paulo. Depois, neste sábado (29), Uruguai e Peru se enfrentam na Fonte Nova, em Salvador.