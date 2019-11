O jogo-exibição entre o suíço Roger Federer, 38 anos, e o alemão Alexander Zverev bateu o recorde de público de uma partida de tênis. Na noite de sábado (23), 42.517 pessoas estiveram na Praça de Touros, na Cidade do México, para assistir a vitória -de virada- do ex-número 1 do mundo.

“Nunca esquecerei essa tarde mágica na Cidade do México com o Alexander Zverev. 42.517 pessoas vieram. Quebramos esse recorde juntos. Viva o México”, escreveu o suíço em sua conta do Twitter.