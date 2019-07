A Conmebol anunciou na quinta (4) a equipe de arbitragem para a final da Copa América, entre Brasil e Peru, domingo (7), às 17h (de Brasília), no Maracanã. O árbitro será o chileno Roberto Tobar, auxiliado pelos assistentes Christian Schiemann e Claudio Rios, ambos do Chile. Já o árbitro de vídeo (VAR) será o também chileno Julio Bascuñan.

Tobar foi o árbitro de Brasil x Paraguai, nas quartas de final da Copa América. Na vitória brasileira nos pênaltis, o juiz chegou a marcar pênalti de Balbuena em Firmino, mas mudou de ideia ao checar a imagem no VAR. Ele deu falta fora da área e expulsou o zagueiro paraguaio.

A equipe de arbitragem da disputa de terceiro lugar também está definida. Argentina e Chile se enfrentam na Arena Corinthians, sábado (6), às 16h (de Brasília). O árbitro será Mario Díaz de Vivar, com os assistentes Eduardo Cardozo e Dario Gaona, todos do Paraguai. O VAR será comandado pelo peruano Diego Haro.