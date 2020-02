Araucária terá vacinação contra Sarampo e Febre Amarela no fim de semana

Em mais uma estratégia para dar oportunidade de acesso às vacinas contra Sarampo e Febre Amarela, a Secretaria de Saúde de Araucária (SMSA) realizará vacinação no Parque Cachoeira nos dias 29/02 e 01/03, sempre das 15h às 20 horas. Os moradores devem comparecer com carteira de vacinação e um documento de identificação com foto à Casa das Palavras Brincantes, que fica logo na entrada do Parque. A vacinação é aberta para moradores de todas as regiões do município.

A Campanha contra o Sarampo tem como público-alvo pessoas de 05 a 59 anos de idade. Para as faixas etárias de 5 a 19 anos e de 30 a 59 anos a vacinação contra o Sarampo ocorrerá após constatação da necessidade conforme o histórico vacinal da carteirinha. Já para quem tem de 20 a 29 anos (público que tem se mostrado mais vulnerável ao Sarampo), a vacinação deverá ocorrer para todos, mesmo que esteja em dia com a vacina (salvo em situações nas quais a vacina é contraindicada).

No caso da Febre Amarela, é importante que pessoas de 9 meses a 59 anos tenham recebido a vacina. A preocupação maior é com quem trabalha, estuda, passeia, pesca ou vai a eventos na área rural, mesmo que esporadicamente.