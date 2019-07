Bebida indispensável para quem valoriza saúde e bem-estar, o chá vermelho é o protagonista das 30 lojas da Tea Shop em todo o Brasil. Até o final de agosto, a campanha “O meu prazer saudável” convida os apaixonados pelo chá para aproveitar o sabor e os benefícios da bebida que, pela alta concentração de antioxidantes e vitaminas, ajuda a acelerar o metabolismo e melhora a digestão. Além disso, contribui para eliminar toxinas, diminui a retenção de líquidos e hidrata a pele. Tudo isso com a qualidade que a rede mundial de chás gourmet com matriz em Barcelona exibe em seus rótulos.

A campanha “O meu prazer saudável” traz como lançamento a mescla Cinnamon Roll, composta por chá vermelho Pu Erh, casca e grãos de cacau, canela, maçã, alfarroba, cúrcuma, pétalas de rosa e pétalas de calêndula. Além dela, outras 10 combinações à base de chá vermelho completam o cardápio para agradar os paladares mais exigentes. Para quem pratica atividade física e quer intensificar o cuidado com a saúde, o set My Moments Perfect Fit traz cinco latinhas de 25g, ideais para pré ou pós-treino. Durante a campanha “O meu prazer saudável”, na compra de quatro pacotes com qualquer gramatura de chá o cliente ganha um infusor em formato pinça para o preparo da bebida.