Vinícolas, cafés coloniais, restaurantes e pesque-pague estarão abertos, criando o momento ideal para conhecer o roteiro turístico

O feriado do dia 15 de novembro, em homenagem à Proclamação da República, será o último feriado do ano e ainda será em uma sexta-feira, emendando com o fim de semana. A dica é aproveitar a folga para se divertir perto de casa, sem pedágios, e aproveitar os lugares e delícias da região. Uma sugestão é conhecer o Caminho do Vinho, roteiro de turismo rural localizado em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. O Caminho do Vinho fica na área rural de São José dos Pinhais, a 30 quilômetros do centro de Curitiba.

Neste dia 15, será uma excelente oportunidade de ter contato com a natureza, apreciando uma boa comida colonial e, claro, degustando os tradicionais vinhos produzidos na região. O Caminho do Vinho conta com vários restaurantes, que trazem o melhor da comida rural, feita no fogão à lenha, com todo o sabor dos tradicionais pratos do interior. E há os cafés coloniais, sucesso entre os frequentadores, onde tudo tem gostinho de casa da vovó: bolos, tortas, sobremesas, bolachas e geleias. Pesque-pague, passeio de pônei, lindas chácaras e redes para descanso completam as opções de lazer do local. Além de conhecer as belezas naturais, o turista pode conhecer mais sobre o processo de produção de vinho, podendo degustar gratuitamente a bebida em várias adegas ao longo do percurso, e fazer compras de produtos coloniais.

Para quem desejar conhecer o espaço sem precisar ir de carro, há uma linha de turismo especial, que leva passageiros do centro de São José dos Pinhais direto ao roteiro. O passeio custa R$20, com paradas para compras nos estabelecimentos. O almoço e o café da tarde são pagos à parte, e fica entre R$ 35 e R$ 48.

Serviço:

Caminho do Vinho – Roteiro de Turismo Rural

Rua Júlio Cesar Setenareski, na Colônia Mergulhão – São José dos Pinhais

Informações sobre o passeio e os empreendimentos no site http://www.caminhodovinho.tur.br