Deputados estaduais concluíram nesta semana (12), em três votações, a aprovação do projeto de resolução que permite o uso de valor de diárias para pagamento de despesas, sem necessidade de comprovação dos gastos. A medida é a mais polêmica do conjunto de mudanças nas regras para operação de verbas de ressarcimento destinadas à atividade parlamentar. Dois deputados – Requião Filho (MDB) e Tadeu Veneri (PT) – chegaram a apresentar uma proposta de supressão dos artigos que estabeleciam essa nova norma. O projeto com as emendas voltou para a Comissão de Constituição e Justiça e retornou para Plenário, onde foi aprovado em segundo, terceiro turno e redação final, nos termos que pretendia a Mesa Diretora. Entre as mudanças também está a restrição ao acúmulo de crédito das verbas rescisórias em anos eleitorais.

Pela regra, a intenção seria coibir o abuso do poder econômico dos candidatos e dar mais equilíbrio aos pleitos. A resolução estabelece ainda limite de R$ 2.517,42 em notas com alimentação para cada gabinete, incluindo parlamentares e seus assessores. Fica limitado também o valor de cada nota de alimentação, com teto máximo de R$ 208,40. Todas as notas apresentadas devem ser disponibilizadas ao cidadão no Portal da Transparência da Assembleia. O parlamentar que optar por não usar o valor de diárias para pagar despesas com alimentação, pode usar a verba de ressarcimento.

Nesse caso, ele é obrigado a apresentar notas fiscais. O projeto foi aprovado por 34 votos a 4. O texto, de autoria da Comissão Executiva da Assembleia, foi elaborado a partir de uma cobrança do Ministério Público por mais transparência. Em março, promotores abriram um inquérito civil para investigar os gastos da Assembleia. O MP sustentava que havia ‘inconsistências nas notas de prestação de contas’.