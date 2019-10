A partir do ano que vem, nenhum novo servidor público contratado pelo governo do Paraná terá direito a qualquer licença remunerada por tempo de serviço.

Na tarde de ontem (15), deputados estaduais aprovaram em segundo turno, por 37 votos a 13, o projeto de lei que extingue a licença-prêmio e a substitui temporariamente por uma licença capacitação para servidores que já estão na carreira.

A aprovação foi confirmada na sequência, com votação em terceiro turno. Funcionários públicos lotaram as galerias da Assembleia Legislativa para protestar.

Representantes de diversas categorias do funcionalismo público acompanharam a votação. Os protestos chegaram a interromper e até impedir o pronunciamento de alguns deputados, como Homero Marchese, do Pros, favorável ao projeto.

Pela lei em vigor, o servidor de carreira tem o direito a uma licença remunerada de três meses, uma vez a cada cinco anos trabalhados. Nas carreiras militares, a licença especial é de seis meses, uma vez a cada 10 anos trabalhados. O benefício, até então, servia como compensação pela ausência do FGTS, que não é pago aos servidores concursados. Mas para o governador Ratinho Júnior, a extinção da licença-prêmio é uma medida de modernização da gestão pública.

Funcionários públicos da ativa que já têm o direito assegurado terão prazo de dez anos para usufruir o benefício. Eles deverão apresentar o requerimento das licenças pendentes em até um ano, mesmo que seja para usar futuramente. São três meses de descanso remunerado, mas com possibilidade de fracionar o período em, no mínimo, um mês. O servidor também pode optar por receber o equivalente à licença em dinheiro. Os que ainda não completaram cinco anos de trabalho só terão direito à licença capacitação. O projeto de lei prevê ainda uma redução de dez para cinco anos no tempo de licença dos policiais, mesmo prazo dos servidores civis.