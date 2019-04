Referência nacional em educação física e nutrição, Marcio Atalla apresenta em Curitiba a palestra Vida Ativa, no dia 11 de abril, quinta-feira. Em aproximadamente uma hora e meia de conversa, o educador desvenda os segredos para uma vida mais ativa, além de abordar os mitos e verdades que cercam a nutrição e a prática de atividades físicas e dar dicas sobre hábitos saudáveis e qualidade de vida. Atalla também aponta a diferença entre ponto de vista e ciência e mostra de que forma isso pode afetar a dieta das pessoas, a exemplo da discussão sobre o consumo de produtos lácteos.

O evento é uma realização do projeto #BebaMaisLeite e tem o patrocínio da Naturalle e da Tetra Pak. A renda das inscrições será integralmente revertida em doações de leite para o Instituto Cavanis, que trabalha, em diversas cidades do Brasil, ajudando no desenvolvimento e manutenção de projetos e atividades educativas e de formação de crianças, jovens e suas famílias.

Serviço:

Vida Ativa com Marcio Atalla – Marcio Atalla em Curitiba

Palestrante: Marcio Atalla, preparador físico

Data: 11 de abril de 2019 – quinta-feira

Horário: 19h às 21h30

Valor: R$10,00 (dez reais), revertido em doação de leite para o Intituto Cavanis.

Local: Expo Unimed Curitiba – R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido, Curitiba

Informações: 31-3568-0144

Contato: christiane@integralcomunicacao.com