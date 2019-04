A Vivo anunciou na última semana que vai comercializar o Apple Watch Series 4, novo modelo com um lindo redesign e que recebeu recursos inovadores de comunicação, fitness e saúde, além de vir com celular embutido. Para ajudar os clientes do Apple Watch Series 4 (GPS + Celular), a Vivo também oferecerá um teste introdutório do celular para seus consumidores. O Apple Watch Series 4 estará disponível nas lojas a partir de 29 de março. Para detalhes completos sobre preços, visite o site vivo.com.br.

O Apple Watch Series 4 foi reprojetado para ajudar os usuários a permanecerem conectados, a serem mais ativos e a gerenciar sua saúde de forma poderosa e inovadora. Ele possui uma tela 30% maior do que a do modelo anterior, um case menor e mais fino e uma nova interface com mais informações e detalhes mais ricos. Se os usuários estão em uma corrida, na piscina ou apenas tentando ser mais ativo no seu dia a dia, o Apple Watch Series 4 com celular permite que eles fiquem conectados, façam chamadas, recebam mensagens e muito mais, mesmo sem o iPhone por perto. O Apple Watch Series 4 equipado com o watchOS 5 traz recursos avançados de exercícios e comunicação, além de recursos revolucionários de saúde, incluindo um novo acelerômetro e giroscópio, capazes de detectar quedas bruscas.