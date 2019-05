Os sócios da UnPark querem fazer das vagas que passam a maior parte do tempo desocupadas na garagem uma fonte de receita para pessoas e empresas, enquanto lucram e diminuem o preço de estacionar na cidade.

Pelo aplicativo da startup, proprietários desses espaços podem cadastrar no site os horários em que as vagas ficam vazias para que sejam encontradas, também online, por quem precisa parar o carro.

Samantha Barbieri, uma das sócias da empresa, explica que é possível tanto usar o serviço para achar uma vaga de imediato como também combinar aluguéis mensais, caso de quem sempre quer parar no mesmo lugar perto da escola ou do trabalho.

A startup também busca fazer negócios com empresas, abrigando suas frotas de veículos e até de patinetes elétricas em vagas indicadas online.

Quando a vaga é oferecida por pessoa física, o sistema da Unpark calcula o preço a ser cobrado, definindo valor que fica de 25% a 50% abaixo do que a média cobrada na região. Empresas podem definir o valor.

“Olhamos para a cidade com a visão de que qualquer espaço ocioso pode gerar renda”, diz.

Para ganhar confiança, a startup permite que, no caso das vagas que ficam dentro de um condomínio residencial, é possível que seja adotada a modalidade “Visitante”, na qual a vaga é alugada online apenas para pessoas indicadas por outro morador do prédio.

Conforme os moradores se habituam com a plataforma, a ideia é que liberem o uso integral do serviço para que qualquer pessoa possa alugar via aplicativo, diz Michele D’Ippolito, também sócio da startup.

O controle dos acessos de quem veio só estacionar passa então a ser feito pelo porteiro do condomínio, também munido de aplicativo.

A companhia também oferece em seu aplicativo vagas em estacionamentos tradicionais. A ideia é que essas empresas usem a plataforma como um canal de divulgação, explica

Atualmente a UnPark tem 2.000 vagas cadastradas em São Paulo.

A companhia foi aberta em julho de 2018 com investimento de R$ 600 mil. Conta com nove pessoas, incluindo equipe de desenvolvimento, vendas e marketing.