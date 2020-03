App de saúde é um aliado na contenção do Coronavírus

Atendimento por aplicativo é alternativa para orientações sobre o novo coronavírus

A pandemia e o número crescente de casos do novo coronavirus têm gerado preocupação em todo o Brasil. As fake news também criam um cenário de apreensão. Por isso, a informação é uma ferramenta fundamental neste momento de crise.

“Neste momento, esforços para interromper a cadeia de transmissão do vírus é uma importante ação estratégica para a saúde da população, seja ela do setor público ou privado. Devido ao cenário atual, é preciso avaliar alternativas ao atendimento presencial para que a pessoa não fique desassistida”, avalia a médica Aline Pasiani, gestora da Implus Care.

Nesse cenário, a tecnologia é uma aliada para levar informação de qualidade e evitar a corrida desnecessária às unidades de saúde. É o caso do Implus app, aplicativo da Implus Care, que tem atendimento com profissionais de saúde disponíveis 24 horas por videochamada, telefone ou chat.

“Pela plataforma, o usuário pode relatar suas queixas e sintomas ou tirar dúvidas. Dependendo do quadro, o profissional de saúde vai orientar quanto aos cuidados e procedimento que devem ser adotados ou se é necessária a busca por atendimento médico especializado”, explica Julyana Vieira, diretora da Implus Care.

Após feito o contato pelo aplicativo, fica estabelecido um protocolo de acompanhamento para verificar a evolução do quadro do paciente. “Em no máximo 24 horas, é feito um retorno ao contato telefônico do paciente. A equipe de saúde vai indagar como o paciente evoluiu desde o contato anterior, se procurou atendimento médico e seguiu as orientações. Dependendo da situação, será estabelecida uma nova rotina com indicação de outros procedimentos ou encaminhamento para atendimento presencial, se necessário”, explica Aline.

Implus app – Para quem é de Curitiba e da região metropolitana, o aplicativo também oferece outros tipos de serviço, como o agendamento online de consultas particulares, com cerca de 70 especialidades médicas disponíveis a preço mais acessíveis. Além disso, também é possível marcar cirurgias, exames laboratoriais e de imagem.

Sobre a Implus Care

A Implus Care atua com ferramentas que possibilitam uma estratificação do risco epidemiológico (screening), a partir da análise de contas médicas. Assim, consegue segmentar as necessidades e criar programas específicos para cada um dos públicos de uma empresa. O Núcleo de Atenção Primária e programas como o de Atenção Materna, Gestão de Crônicos e o de combate ao tabagismo também fazem parte do portfólio da empresa.

Com informações da assessoria

