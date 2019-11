Uma aposta de São Paulo acertou as seis dezenas e levou sozinha os R$ 61.429.947,73 sorteados nesta quarta-feira (6), pela Caixa no concurso 2.205 da Mega-Sena.

As dezenas sorteadas foram: 12 – 21 -28- 37- 42 -57.

Ao todo, 112 apostadores acertaram cinco dezenas e levarão R$ 30.075,67 . Outras 6.318 apostas fizeram a quadra e ganharão R$ 761,65.

A estimativa é que o próximo sorteio da Mega, no sábado (9), tenha um prêmio de R$ 3 milhões.

A aposta para o concurso custa R$ 3,50 e pode ser feita até as 19h nas casas lotéricas. Também pode ser feita pelo site da Caixa, mas com valor mínimo de R$ 30 para quem não é correntista do banco.

AUMENTO

A partir do próximo domingo (10) as loterias da Caixa terão reajuste. A aposta simples da Mega-Sena passará para R$ 4,50.

Dessa forma, a modalidade teimosinha voltará somente na próxima semana, segundo a Caixa.