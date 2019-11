Perto do G-4 do Campeonato Brasileiro, o Grêmio recebe às 21h desta quinta-feira (7) o CSA, em Porto Alegre. Em quinto, o time gaúcho, com 52 pontos, precisa vencer e contar com um tropeço do São Paulo, dois pontos à frente, para terminar a rodada entre os quatro primeiros.

“É o nosso objetivo. A gente sabe o quanto é difícil, mas vamos buscar essas vitórias jogo a jogo para chegar lá”, disse o técnico Renato. Já o rival desta 31ª rodada, o CSA, luta na parte oposta da tabela, entre os quatro últimos.