No domingo (10) após renúncia do presidente da Bolívia, Evo Morales, com pressão das Forças Armadas e protestos intensos nas grandes cidades do país sul-americano.

Em mensagem nas redes sociais, Bolsonaro escreveu “grande dia”,

Na mesma postagem, o presidente publicou fotografia do dia de sua posse no Palácio do Planalto, vestindo a faixa presidencial. Além de Evo, renunciaram o vice-presidente e os presidentes da Câmara e do Senado.