Após perseguição em estrada de terra, PRF prende contrabandista em Guaíra (PR); assista

Após quilômetros de perseguição por estradas de terra e propriedades rurais, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um contrabandista que transportava mais de 230 quilos de agrotóxicos importados ilegalmente do Paraguai.

A ocorrência foi registrada no final da tarde de sexta-feira (6) em Guaíra, na região oeste do Paraná.

Por volta de 17h30, uma equipe da PRF que fazia ronda de combate a crimes transfronteiriços na BR-163 avistou uma caminhonete Chevrolet Montana, vinda de uma estrada de terra e prestes a cruzar a rodovia.

Ao perceber a presença da viatura policial, o motorista executou uma manobra de retorno e deu início a uma tentativa de fuga em alta velocidade, na direção do Distrito de Oliveira Castro.

Durante a perseguição policial, a caminhonete em fuga quase colidiu de frente contra um veículo que transitava no sentido contrário. Por ser época de colheita, havia um movimento razoável de veículos e máquinas agrícolas pela região.

A poeira atrapalhava a visibilidade da equipe da PRF nos momentos em que a viatura se aproximava da caminhonete.

Após se dar conta de que não conseguiria se desvencilhar dos policiais rodoviários federais, o contrabandista atravessou uma área de plantação recém-colhida, onde fez outras manobras em zigue-zague, em mais uma tentativa de provocar danos à viatura da PRF e escapar do acompanhamento.

Na sequência, a caminhonete seguiu em direção a uma mata fechada, onde o condutor colidiu contra a vegetação.

Após abandonar o veículo, o homem ainda tentou fugir a pé, mas foi alcançado e contido pelos agentes da PRF, em meio a uma mata espinhosa, que provocou cortes tanto no contrabandista quanto nos policiais, principalmente nas mãos. Foi necessário o uso da força para conter e algemar o preso.

Dentro da caminhonete foram apreendidos cerca de 230 quilos de agrotóxicos contrabandeados do Paraguai. Parte da carga caiu da caçamba da caminhonete durante a tentativa frustrada de fuga. Entre os produtos estão inseticidas de fabricação chinesa e paraguaia.

No painel do veículo havia ainda um aparelho de radiocomunicação ilegal, em funcionamento, por meio do qual o condutor se comunicava com o restante da quadrilha.

Aos policiais rodoviários federais, o preso, de 45 anos de idade, disse que buscou a carga ilícita nas margens do Rio Paraná, e a levaria para Oliveira Castro.

Antes de ser encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Guaíra, o preso recebeu atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. Ele responderá a princípio por contrabando, direção perigosa e atividade ilegal de radiocomunicação.