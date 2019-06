Um mês depois de o jogo entre CSA e Palmeiras, no dia 1º de maio, pela segunda rodada do Brasileiro, ficar sem transmissão ao vivo por falta de acordo entre o time alviverde e a TV Globo, a equipe voltará a campo neste sábado (7) presente em duas emissoras e um site.

A partida da equipe paulista contra o Athletico-PR, às 16h30, será exibida pela própria Globo, pelo canal TNT e também pelo site Globoesporte.com.

A emissora carioca vai exibir a partida somente para São Paulo e Paraná. O sinal do site estará aberto sem custos para todo o país.

Este será o primeiro jogo do Palmeiras nesta edição do Brasileiro exibido em TV aberta. No dia 23 de maio, após meses de negociação, o clube anunciou um acordo com a emissora carioca. Até então, o time só tinha contrato com a Turner, dona do canal pago TNT.

Segundo a Lei Pelé, as transmissões de futebol devem ter a anuência das duas equipes envolvidas.

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Scarpa; Zé Rafael, Dudu e Deyverson. T.: Luiz Felipe Scolari

ATHLETICO-PR

Santos; Madson, Lucas Halter, Paulo André e Márcio Azevedo; Wellington, Léo Cittadini e Bruno Guimarães; Nikão, Rony e Thonny Anderson. T.: Tiago Nunes

Estádio: Allianz Parque, em São Paulo

Horário: 16h30

Juiz: Rodrigo D’alonso Ferreira (SC)

TV: Globo e TNT