Em partida de quase cinco horas decidida no quinto set, Novak Djokovic, 32, venceu Roger Federer, 37, e conquistou o título de Wimbledon no domingo (14), em Londres.

O campeão do Grand Slam derrotou o suíço por 3 sets a 2 e levou seu quinto Wimbledon.

O jogo disputado começou com Djokovic vencendo o primeiro set por 7 a 6 no tie-break. Por 6 a 1, Federer levou com facilidade o segundo set.

O sérvio voltou a ganhar do tenista suíço no terceiro set também no tie break. Federer quebrou dois serviços de seu rival no quarto set. Djokovic devolveu uma quebra de saque, mas não conseguiu evitar que a decisão fosse para o quinto set.

O jogo seguiu acirrado com dois match points e um tie-break. O sérvio levou o título por 13 a 12 no último set.

Djokovic venceu duas finais seguidas contra Federer (2014 e 2015) na grama inglesa, além de uma decisão no US Open (2015) e uma semifinal no Australian Open (2016). O sérvio perdeu para o suíço pela última vez em um dos quatro grandes torneios na semifinal de Wimbledon em 2012.