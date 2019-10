FERNANDA CANOFRE

FOLHAPRESS – O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais localizou o corpo de mais uma vítima do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, na manhã desta sexta-feira (4). O resgate foi feito no mesmo local onde estava a vítima encontrada no domingo passado -área identificada como Remanso 4.

A tragédia deixou 250 mortos e ainda tem 20 pessoas desaparecidas. Luciano de Almeida Rocha, 39, vítima localizada no domingo, foi identificado no mesmo dia graças a análise de arcada dentária. Ele era geólogo em minas da Vale.

A identificação da vítima encontrada nesta sexta também pode ser rápida, segundo os bombeiros, porque o corpo foi encontrado íntegro, com todos os membros, a 1,5 metros de profundidade.

Devido ao estado de decomposição, ainda não foi possível identificar o sexo da vítima. A corporação explica que, nesta fase da operação, ainda que o corpo seja encontrado com cabeça, tronco e membros, é impossível fazer identificação visual devido a decomposição.

As equipes de busca chegaram ao corpo encontrado nesta sexta graças ao cruzamento de dados em trabalho de inteligência. A análise da equipe estima ainda que a vítima tenha sido arrastada por 4,5 km pela onda de lama.

Com mais de oito meses de buscas, no 253º dia de operação, as buscas em Brumadinho não têm previsão de terminar. O trabalho dos bombeiros teve alteração recentemente nas estratégias de trabalho mirando a temporada de chuvas que se aproxima no estado.

Foto: reprodução do site yahoo notícias