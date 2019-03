APMC elege nova diretoria para a gestão 2019-2021

A Chapa XII de Março foi eleita para conduzir os rumos da Associação dos Procuradores do Município de Curitiba – APMC nos próximos três anos. O procurador municipal Héliomar Jerry Dutra de Freitas foi reconduzido ao cargo de presidente para a gestão 2019-2021. Compõem a diretoria os procuradores municipais Divanir Alberti Vilela da Silveira (vice-presidente), Carlos Leskiu (secretário), Ítalo Tanaka (diretor técnico-científico e jurídico), Saulo Meira Albach (diretor social), Simone Kohler (diretora financeiro) e Isabel Mattos de Carvalho (diretora cultural). Integram o Conselho Fiscal, os procuradores municipais Richard Wagner Freire dos Santos, Ernandes Fernandes da Nobrega Junior e Aline Abud Amaral. A procuradora municipal Vera Lúcia Sigwalt Bittencourt representará o Estado do Paraná na Associação Nacional dos Procuradores Municipais – ANPM.

Advogados debatem Projeto Anticrime

A OAB Paraná reuniu grandes nomes do Direito Penal para debater o Projeto Anticrime apresentado pelo Ministério da Justiça. O advogado e professor da UFPR Guilherme Brenner Lucchesi abordou o instituto do Plea Bargain. De acordo com ele, m ponto que merece atenção é a proposta de acordo penal. “São apenas 11 parágrafos que deveriam regulamentar a matéria e não o fazem”, argumentou, pontuando que os EUA são uma federação muito diferente do Brasil, onde cada estado pode ter a sua legislação penal.

Boas-vindas ao BRICS

Para receber as autoridades do BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) reunidas em Curitiba, o prefeito Rafael Greca e a primeira-dama, Margarita Sansone, organizaram a Ciranda das Etnias no Memorial do Largo da Ordem. Cinco grupos, cada um representando um país do BRICS, se apresentaram durante a abertura oficial do encontro realizado na capital.

Gente nova na equipe P&P

Os acadêmicos de Direito Igor Maestrelli Zarnicinski e Rúbia Plantes Nascimento foram aprovados no Programa de Trainee P&P 2019 e passam a integrar a equipe da Poletto e Possamai Sociedade de Advogados. Os novos colaboradores se destacaram em um rigoroso processo seletivo, do qual participaram mais de 200 candidatos. O Programa de Trainee P&P busca e forma talentos em um ambiente de excelência há sete anos, incentivando sua capacitação como profissionais comprometidos com os resultados dos clientes e que possam compor o quadro de sócios do escritório.

Palestra sobre inteligência financeira para mulheres

No próximo dia 27 de março, às 19 horas, a Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná promoverá a palestra “Inteligência financeira para mulheres”, com a coach e consultora de finanças Adriana Vieira Fernandes Luiz e por Carolina Tonsig, assessora de investimentos. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas em cursos.edmaringa@caapr.org.br. Quem desejar poderá doar uma caixa de leite longa vida ou um quilo de alimento não perecível.