O aplicativo Paraná Serviços atingiu neste mês de julho 18.800 usuários em 202 cidades do Estado. Lançada pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior, em março, a ferramenta digital faz a intermediação entre o contratante e o prestador autônomo de serviços. O APP atingiu também outro marco: 40% (7.551) dos usuários ofertam seus serviços e 60% utilizam a ferramenta para propor pequenos negócios, o que denota equilíbrio entre oferta e demanda.

“A plataforma demonstra como o poder público pode criar soluções para a população, facilitar o desenvolvimento de negócios e ajudar a gerar renda”, afirma Ratinho Junior. “Queremos fazer com que o Estado seja um instrumento de desenvolvimento da área de tecnologia e crie ferramentas que ajudem a vida das pessoas.”

Criado pela Secretaria da Justiça, Família e Trabalho e desenvolvido pela Celepar, o aplicativo está disponível para os sistemas Android e iOS. Ele é uma alternativa para dinamizar as possibilidades de trabalho autônomo no Paraná, que até então ocorriam somente nas Agências do Trabalhador – cerca de 35% dos cadastros nesses locais eram de autônomos ou potenciais autônomos.

Para o secretário Ney Leprevost, o app se consolida como alternativa viável para conectar profissionais autônomos às possibilidades de contratação. Ele também afirma que o equilíbrio de distribuição entre usuários é um dos pontos que favorecem o aumento de downloads. “É importante porque permite a aplicação da inovação digital a serviço da geração de oportunidades para o trabalhador”, completa.

André Telles, assessor de Inovação e Tecnologia da Secretaria, explica que o Paraná Serviços é parte da estratégia de incentivar a saída da informalidade para prestadores de serviço que já têm perfil empreendedor, ao contrário das buscas dos empresários nas Agências do Trabalhador, ainda muito ligadas a empregos formais.

Com a consolidação da primeira fase do projeto, de lançamento e validações de usabilidade, a Secretaria da Justiça, Família e Trabalho planeja expandir a novidade para o interior para alcançar os 399 municípios do Estado. Até agora as cidades com maior número de usuários são Curitiba, Colombo, São José dos Pinhais, Cascavel, Pinhais, Ponta Grossa, Araucária, Fazenda Rio Grande, Piraquara e Almirante Tamandaré.