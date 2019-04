Já pensou em escolher a quantidade de horas que quer trabalhar hoje e, ainda assim, garantir uma renda extra? Esta é a proposta do novo aplicativo que será lançado em Curitiba no mês de abril. Considerada uma das cidades mais sustentáveis e inteligentes do Brasil, Curitiba é a terceira cidade a receber a Lavô, um aplicativo de lava-car “on demand” que agenda a data, horário e local da lavagem do carro. O serviço pode acontecer onde o cliente quiser, seja na garagem do prédio ou na frente do trabalho. Este é um serviço único, sustentável – já que a lavagem é feita a seco – e que oferece comodidade tanto para o cliente quanto para o parceiro prestador de serviço que recebe semanalmente pelos serviços prestados.

Com previsão de abertura para clientes a partir de 1o de maio, o aplicativo inicia a seleção de parceiros e oferece uma nova oportunidade de trabalho para quem está em busca de renda extra e flexibilidade de horários. A dinâmica de inscrição para se tornar um parceiro Lavô é simples: basta acessar o site https://lavo.online/parceiro, preencher a ficha de cadastro e enviar os documentos solicitados. Após a aprovação do cadastro inicial, o parceiro passa por um treinamento e então fica liberado para adquirir o seu kit lava-car e já começar a trabalhar. O meio escolhido para chegar até o local de agendamento, também é uma escolha do parceiro, que pode ir de carro, moto ou bicicleta. Além disso, é o próprio “lavador” que define sua escala de trabalho.

O retorno financeiro também chama a atenção daqueles que buscam uma renda complementar. O parceiro recebe 75% do valor de cada lavagem, além de outros percentuais como gorjetas, serviços extras, bônus por indicação e por lavagens, e prêmios semestrais.

Com um ano de funcionamento em Brasília e Goiânia e com previsão de chegar em São Paulo e Belo Horinzonte até julho deste ano, o aplicativo Lavô já conta com cerca de sete mil parceiros ativos nas cidades em que atua. “Estamos em busca de pessoas que queiram trabalhar conosco. Ser nosso parceiro é uma excelente oportunidade para garantir uma renda extra, com ganhos semanais, flexibilidade de horário e também de meios de locomoção. Somos uma empresa inclusiva, e acreditamos que todos devem ter uma oportunidade para trabalhar”, comenta Ricardo Pereira, CEO da Lavô. O primeiro treinamento de parceiros em Curitiba acontece no dia 24 de abril, das 09h às 12h, na Fundação Getúlio Vargas / ISAE (Av. Visc. de Guarapuava, 2943 – Centro). Vale ressaltar que, para participar, basta fazer o cadastro pelo site https://lavo.online/parceiro.