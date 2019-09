“Não é um simples aplicativo de descontos, queremos ir mais além”, assim, define o criador e CEO da Ticow, Marco Alves, especialista tecnologia da informação. O “além” a que ele se refere é justamente aquilo que tem movido o mundo em busca de melhores oportunidades para todos: a solidariedade.

“Além de termos como proposição de valor ajudar nossos clientes a aumentarem suas vendas, fortalecendo o comércio de Curitiba, a Ticow vai proporcionar aos usuários a oportunidade de fazer doações a organizações de assistência social e filantrópicas. Já apoiamos duas instituições e ajudar será possível tanto para o comerciante que assina a Ticow como para o cliente final, que busca experiências diferenciadas no seu dia a dia”, afirma Marco.

Disponível na Google Play e, em breve, na Apple Store, Ticow é um aplicativo que serve como ferramenta de apoio aos usuários na tomada de decisão de compra, dando-lhes acesso a uma grande variedade de experiências, que incluem alimentação, vestuário, acessórios, barbearia, pet shop, entre outros, com vários descontos e promoções.

Uma das principais funcionalidades do aplicativo é o Radar. Através dele os usuários localizam rapidamente estabelecimentos comerciais participantes na região onde eles estão. Já está em desenvolvimento a integração com o waze e com o Google maps.

Diretor financeiro e fundador da startup, o empresário Gilsemar Paulo da Silva considera que um dos diferenciais mais importantes da Ticow é a forma como o aplicativo é monetizado.

“A maioria dos aplicativos nesse segmento cobra um percentual sobre a venda, o que acaba onerando muito as empresas. A Ticow cobra uma mensalidade de seus parceiros, independentemente do volume de vendas. Outro ponto relevante é que o aplicativo é realmente muito fácil de ser utilizado”, afirma Gilsemar.

Faturamento e expansão

Os planos dos fundadores da empresa são expandir o raio de atuação da Ticow para todo o território nacional e ultrapassar as fronteiras brasileiras. “Em um ano, a previsão é alcançar um faturamento anual de R$2 milhões e esperamos que, em 3 anos, a Ticow seja avaliada em pelo menos R$50 milhões. Já está também no nosso planejamento ir para o Vale do Silício em 2021. A Ticow é um jeito novo de fazer negócio, as empresas ganham com a transformação digital, porque isso gera mais, lucro, fidelização e, ao mesmo tempo, empodera o consumidor, que deseja ter todos esses atributos em suas mãos”, analisa Marco Alves.

Conheça algumas características sobre o aplicativo Ticow

Para usuários

– Gratuito para baixar. E sempre será;

– Mais de 100 ofertas e 50 estabelecimentos credenciados;

– Aplicativo fácil de usar;

– Ticow emite cupons digitais que são lidos na hora no estabelecimento comercial;

– Possui um localizador de lojas;

– O usuário pode ajudar a melhorar a experiência enviando sugestões.

Para Comerciantes

– Não exige comissão sobre as vendas;

– Suporte imediato;

– Mensalidade com valor justo e atrativo;

– Ferramenta eficiente de MKT e vendas;

– Em pouco tempo já reúne empresas anunciantes de renome no mercado.