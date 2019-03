APERFEIÇOAMENTO EM OCLUSÃO E DISFUNÇÃO OROFACIAL TERÁ CURSO EM CURITIBA

O cirurgião-dentista Diego Rocha, idealizador do Espaço Rocha Odontologia e criador do Instituto InScience, ministrará em Curitiba, no dia 15 de março de 2019, o primeiro módulo do curso “Oclusão e Disfunção Orofacial”. Voltado para profissionais da área odontológica, o curso conta com 12 módulos e aborda a relação dos sistemas que fazem parte da região cabeça e pescoço, como o sistema auditivo, oftálmico, articular, respiratório, muscular, postural e principalmente o sistema nervoso central, acarretando em diversas desordens, adoecendo, assim, o indivíduo e impactando em uma vida sem qualidade.

Para Diego Rocha, capacitar profissionais e promover esse tipo de pós-graduação com o intuito de aliar a estética e saúde, é olhar os pacientes de outro prisma.

“É fundamental que conheça-se o indivíduo como um todo, possibilitando assim, a recuperação do organismo doente, devolvendo verdadeiramente o conceito de qualidade de vida e bem-estar. Embora a população atual apresente uma evolução em sua expectativa de vida, não significa que tenha qualidade, em sua maioria”, conclui. Informação/inscrição: (41) 9.9604-3483

Guy Rodríguez, Chairman da Nissan para América Latina

A Nissan anunciou esta semana que Guy Rodríguez, atual vice-presidente de Marketing e Vendas da Nissan América Latina, foi promovido a Chairman da Nissan América Latina, sucedendo a José Luis Valls, que foi nomeado Chairman e MC-Chairman da Nissan América do Norte.

Desde que se juntou à Nissan em 2017, Rodríguez tem sido um peça chave na condução do crescimento da participação de mercado da Nissan para o recorde de 5% no final de 2018, o que reflete uma evolução constante da marca desde a criação da Nissan América Latina em 2014.

Em sua nova função, ele vai liderar a estratégia de expansão e operações da Nissan em 38 países da região, incluindo, entre outros, Manufatura, Engenharia, Design, Vendas e Marketing, Administração e Finanças.

Com mais de 27 anos de experiência executiva na indústria automotiva – ocupando posições de liderança na Argentina, Brasil, Canadá e Estados Unidos -, o conhecimento de Rodríguez em Finanças, Planejamento, Marketing e Vendas, Estratégia de Produto e Controle de Negócios contribuirá para que a Nissan alcance sua meta de ser uma das três principais marcas da região, além de consolidar sua posição no mercado.

Guy Rodríguez é Engenheiro Industrial formado pelo Instituto Tecnológico de Buenos Aires e possui mestrado em Administração de Empresas pelo Centro de Estudos Macroeconômicos da Argentina.

Rodríguez ficará baseado na Cidade do México e assumirá sua nova função em 1º de abril. Seu substituto como vice-presidente de Marketing e Vendas da Nissan América Latina será anunciado em breve.

Curitiba sedia Congresso de Medicina Intensiva



A Sociedade de Terapia Intensiva do Paraná (Sotipa), em parceria com a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, promovem nos dias 22 a 24 de agosto, em Curitiba, o XVIII Congresso Sul-Brasileiro de Medicina Intensiva.

O médico intensivista Rafael Deucher, presidente do Congresso, vice-presidente da Sotipa e coordenador das UTIs do Hospital VITA Batel, localizado em Curitiba, conta que o evento reunirá profissionais de renome do Brasil e do exterior para abordar o atendimento e procedimentos da medicina intensiva. Além disso, o encontro fará uma abordagem multidisciplinar sobre o assunto, reunindo além de médicos intensivistas, profissionais das áreas de enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia, pediatria e psicologia. “O seminário é uma oportunidade para trocar experiências e discutirmos a importância de ações coletivas, coordenadas e inteligentes dirigidas à atenção e segurança do paciente grave e como devem ser os cuidados na unidade de terapia intensiva”, destaca Rafael.

O encontro será realizado na sede da Associação Médica do Paraná, localizada na Rua Cândido Xavier, nº 575, no Água Verde. As inscrições podem ser realizadas pelo site www.sotipa.com.br. Informações adicionais podem ser obtidas pelos telefones 41 3343-8842, 3243-3145 ou pelo e-mail secretaria@sotipa.com.br.

Empresa curitibana de nobreaks comemora 30 anos

Empresa brasileira especializada em nobreaks e em soluções de energia, a NHS, chega ao seu trigésimo aniversário diversificando ainda mais seus produtos e serviços para expandir sua marca por todo o Brasil. Conhecida por usar tecnologia 100% nacional, promover pesquisas e desenvolver os seus próprios produtos, a empresa estima crescer 25% neste ano, trazendo para o seu amplo portfólio novidades na linha de energia sustentável. Para isso criou uma nova divisão de negócios, a NHS Solar. Neste momento de ampliação e transformação, a empresa dá o start também na campanha utilizando o conceito principal de seus produtos: “Tá Ligado? É NHS”, para estimular e popularizar o uso de suas soluções seja em nobreaks ou energia solar.

Fundada por três ex-funcionários da Embratel em uma pequena loja no bairro Bigorrilho, em Curitiba, a NHS começou apenas com o desenvolvimento de um pequeno nobreak de 500VA. Hoje a empresa conta com aproximadamente 300 colaboradores para a produção de nobreaks, estabilizadores de tensão, acessórios e módulos de baterias. Desde o ano passado, também investe na produção de geradores fotovoltaicos e inversores solares híbridos, que são desenvolvidos e produzidos no Brasil e têm previsão de comercialização para o primeiro semestre de 2019. Ele caberá no bolso de pequenos consumidores e permite às pessoas gerarem e armazenarem sua própria energia, em casa ou na empresa.

“Os nossos nobreaks têm preços próximos aos dos principais concorrentes e apresentam diferenciais, como as melhores baterias do mercado, entrega rápida, dois anos de garantia e baixos índices de reclamações e retorno de produto”, comenta Ronaldo Borges Paiva, diretor comercial e de marketing da NHS. Informações: http://www.nhs.com.br

Curitiba recebe a maior feira fitness do Sul

Universo fitness e wellness em um só local. Para atrair o público interessado no estilo de vida saudável e profissionais da área de saúde será promovida na capital paranaense a maior feira fitness do Sul do Brasil, a Curitiba Fitness Fair, que acontece entre os dias 29 e 31 de março, no Expo Barigui. A expectativa é reunir 10 mil visitantes durante os três dias do evento, onde público poderá conferir produtos e serviços fitness, relacionados à saúde e bem-estar, alimentação saudável, moda fitness, performance, esportes, equipamentos e nutrição, além de diversas atrações. O evento, que contará com mais de 40 expositores, promove simultaneamente o 1º Encontro de Empreendedores e Influenciadores Fitness de Curitiba, o Curitiba Fitness Summit e um congresso com palestras para profissionais da área da saúde, o Curitiba Fitness Congress.

Enquanto professores renomados palestram no Curitiba Fitness Congress, trazendo temas atuais destinados principalmente a professores e estudantes de Educação Física, o Curitiba Fitness Summit vai ser conduzido por 25 influenciadores e empreendedores com talks, mesas redondas e até aula-show. Uma das influenciadoras e embaixadora do evento é a maratonista curitibana Paola Carrijo, que compartilha sua rotina de alimentação saudável, treinamentos, paixão pela corrida e motivação, mesmo com uma rotina de trabalho muito puxada de atividade jurídica.

De acordo com a organizadora do evento, Giselle Bassil, a Curitiba Fitness Fair é um evento com proposta para todos os públicos, não só os que já estão inseridos neste universo fitness, mas também para as pessoas que, de alguma forma, procuram ter um estilo de vida mais saudável. “Através do evento queremos reunir pessoas, empresas, marcas e gerar negócios, colocando Curitiba no cenário fitness do Brasil, mas, acima de tudo, estimulando as pessoas a investirem em sua saúde e bem-estar”, salienta Giselle.

Informações: www.ifbbproficial.com.br.

Mercedes-Benz Trucks e Habbl traz solução inédita de logística

A marca Fleetboard é referência em serviços conectados e soluções digitais no setor de veículos comerciais há quase 20 anos. Agora, a Empresa está fortalecendo sua posição como líder de mercado dando dois passos marcantes. O primeiro é a integração da Fleetboard à estrutura da Mercedes-Benz Trucks; o segundo é a aquisição do App de logística habbl da Eikona AG.

A Fleetboard já oferece uma variedade de serviços e trabalha sistematicamente no desenvolvimento de novas soluções digitais para os clientes. Hoje, os serviços baseados em softwares se tornaram parte do negócio principal da Daimler Trucks e da Mercedes-Benz Trucks, estando totalmente ligados às atividades de desenvolvimento de veículos e suporte ao cliente. Por esse motivo, a Daimler Fleetboard GmbH foi incorporada à Mercedes-Benz Trucks no início deste ano. Com isso, a unidade de Serviços & Soluções Digitais da área de Marketing, Vendas e Serviços da Mercedes-Benz Trucks será responsável por todos os serviços e soluções da Fleetboard e do Mercedes-Benz Uptime.

“A Fleetboard tem sido referência no setor desde o lançamento dos serviços de telemática. Estamos trabalhando para garantir que isso continue no futuro. Nossa unidade de Serviços & Soluções Digitais assegura que os clientes obtenham as informações que precisam de uma só fonte. E com o habbl, agora temos um produto novo e pioneiro em nosso portfólio”, afirma Stefan Buchner, chefe mundial da Mercedes-Benz Trucks. A Fleetboard acredita que o habbl é um dos aplicativos mais inovadores do setor. A divisão de caminhões da Daimler AG chegou a um acordo com a Eikona AG sobre a aquisição deste App de logística que vai otimizar o portfólio da Fleetboard.

Energia solar abastecerá cervejeira da Ambev

A partir da segunda quinzena de março, todo o Centro de Inovação e Tecnologia Cervejeira (CIT) da Cervejaria Ambev, localizado no Parque Tecnológico da UFRJ – Rio de Janeiro, será abastecido por energia renovável e limpa. No início do ano, foi concluída a instalação de mais de duas mil placas solares sobre o telhado do local, que juntas podem produzir até 720 kWp de geração, o suficiente para abastecer 100% operações da unidade durante o período do dia com maior incidência de sol.

Quando o consumo de energia no CIT for menor do que a capacidade gerada pela usina solar, o excedente será disponibilizado para a concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica na região, gerando crédito pela energia injetada e abatimento no valor da conta de luz.

O projeto marca mais um importante passo da Cervejaria Ambev rumo a ter 100% da eletricidade comprada proveniente de fontes renováveis, meta que a companhia prevê atingir até 2025. No fim do ano passado, a empresa anunciou a construção de uma usina solar na cervejaria de Uberlândia, que será inaugurada neste ano e terá capacidade para abastecer a operação de todos os 13 centros de distribuição mantidos no estado.

“Esse é mais um marco importante na história que estamos desenvolvendo com o meio ambiente. Junto a outras iniciativas como a construção da usina solar em Minas Gerais e o uso de caminhões elétricos em nossa frota parceira, estamos investindo em alternativas que preservem nosso planeta e construam um futuro sustentável para as próximas gerações”, afirma Rodrigo Figueiredo, vice-presidente de Sustentabilidade e Suprimentos da Cervejaria Ambev.

Um pedacinho de Paris em Bal Harbour/Miami

O Bal Harbour Shops, em Bal Harbour, Miami, reúne algumas das principais grifes de luxo do universo da moda. Versace, Chanel, Bulgari, Dior, Prada e Fendi fazem parte do repertório do luxuoso shopping a céu aberto – dentre outras tantas marcas icônicas. Mas além da óbvia vocação fashion, o Bal Harbour Shops se consagrou também como destino gastronômico com sua coleção de restaurantes sofisticados e renomados. Entre eles, está o Le Zoo, brasserie francesa inaugurada ali em 2015, pelo aclamado restaurateur Stephen Starr. Muitos dos que passam pelo Le Zoo o descrevem como um pedacinho de Paris em plena Miami. Isso porque tudo remete aos famosos cafés e restaurantes da cidade francesa, desde a decoração sofisticada com toques vintage até o menu elaborado, recheado com receitas clássicas francesas. A deliciosa varanda faz as vezes de calçada parisiense e recebe pequenas mesas para quem quiser desfrutar de seu prato enquanto observa o ir e vir doshabitués do shopping. O bar elegante completa o charme da brasserie e a cozinha aberta dá um toque de modernidade e descontração.