No sábado, 30 de novembro, a Associação dos Procuradores do Estado do Paraná celebrou 40 anos de atividades com um jantar, que reuniu mais de 200 pessoas no Graciosa Country Club. A APEP completa quatro décadas de trabalho eficaz, transparente e ético dedicado a representar, patrocinar e defender os interesses e o prestígio dos procuradores do Estado do Paraná, ativos e inativos. A trajetória exitosa da APEP também se deve aos associados que caminham junto com os valores e objetivos da Associação.

Movimento de advogadas contesta Lei de Alienação Parental

A Associação de Advogadas pela Igualdade de Gênero (AAIG) ajuizou ação direta de inconstitucionalidade que pede a retirada da Lei de Alienação Parantal (LAP) do ordenamento jurídico brasileiro. A norma, com quase 10 anos de vigência, se mostra uma ferramenta de discriminação contra mulheres, lesando direitos delas, das famílias e das crianças. As advogadas Rubia Abs (Porto Alegre), Myllena Calasans e Ana Lise (Brasília), membros do Comitê Latino-Americano de Defesa dos Direitos das Mulheres – Cladem Brasil participaram ativamente deste trabalho.

Posse de juiz no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

O advogado Thiago Paiva dos Santos foi empossado juiz titular do TRE – Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Aos 34 anos, ele é o advogado mais jovem a assumir o cargo. Nascido em Assis, São Paulo, em 19 de dezembro de 1984, mudou-se para Maringá nos idos da década de 90 com sua família. Lá, Thiago estudou no Colégio Marista e na Universidade Estadual de Maringá (UEM). O novo integrante da Corte foi nomeado no dia 26 de novembro pelo Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro e ocupa a vaga destinada aos juristas, oriundos dos quadros da advocacia.

Governança cooperativa é tema de debate em Curitiba

A importância da consultoria jurídica especializada em modelos de gestão executiva em relação à legislação que rege o setor cooperativo e o mercado de maneira geral foi reconhecida pelos participantes do evento “Governança Cooperativa: responsabilidade civil dos administradores”, promovido pelo escritório Assis Gonçalves – Kloss Neto Advogados Associados, na noite de 21 de novembro, em Curitiba. O encontro contou com apresentação dos advogados Paulo Sergio Nied e Micheli Mayumi Iwasaki, respectivamente, presidente e membro da Comissão de Direito Cooperativo da OAB Paraná, e do presidente executivo da Capal Cooperativa Agroindustrial, Adilson Roberto Fuga.