Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais

inaugurou novo espaço



O vice-governador do Paraná, Darci Piana, que também é presidente da Fecomércio, destacou há pouco através das suas redes sociais um comunicado importante.



PIANA DIZ: “Uma grande alegria ter participado da inauguração do consultório odontológico da APAE de Pinhais, na manhã de hoje. O novo espaço foi criado por meio da parceria entre a APAE, o Senac Paraná e a Fundação Weiss Scarpa. Serão atendidas 107 crianças, adolescentes, jovens e adultos que frequentam a entidade diariamente. Meu muito obrigado ao senador Flávio Arns e equipe e ao Padre Antônio Carlos Zago, presidente da Fundação Weiss Scarpa, pelo excelente trabalho realizado. Destaco ainda a fundamental participação do amigo Alceu Vezozzo, da rede Bourbon, e do diretor-regional do Senac/PR, Vitor Monastier”.

Com fotos da rede social: facebook.com/darci.piana