Há 30 anos, o mês de agosto é marcado pelo McDia Feliz, que transforma a venda de Big Mac em sorrisos. Mas a campanha – uma das maiores em prol de crianças e adolescentes no país – já começou. A Associação Paranaense de Apoio à Criança com Neoplasia (APACN) é participante do McDia Feliz e já está trabalhando para fazer da arrecadação deste ano, que acontece no penúltimo sábado de agosto (24), mais um sucesso.

Ao todo, 86 projetos de 59 instituições serão beneficiados com a arrecadação da campanha em todo o país. A APACN será beneficiada com a venda de tíquetes antecipados, produtos promocionais com a marca McDia Feliz e sanduíches Big Mac nos restaurantes do Shopping Curitiba, Drive Pinhais, Shopping Estação, Jockey Plaza, Jardim Social, Park Shopping Barigui, Shopping Jardim das Américas, Shopping Mueller, Shopping São José e Av. das Torres no dia 24 de agosto. Realizado há mais de 30 anos no país, o McDia Feliz já somou mais de R$ 280 milhões investidos em projetos do Instituto Ronald McDonald e mais recentemente do Instituto Ayrton Senna.

O projeto beneficiado com a arrecadação será o #SalvaSonhos, que consiste na ampliação dos leitos oferecidos para crianças e adolescentes que precisam de Transplante de Medula Óssea (TMO).

“A capital paranaense é considerada uma referência no transplante de medula óssea em crianças e adolescentes, pois os pacientes que realizam o transplante são acolhidos na Casa de Apoio da APACN, que conta com oito leitos adequados e preparados para esses quadros. Nos últimos anos a realização de transplantes aumentou significativamente na capital paranaense, fato que provocou a necessidade urgente de ampliação da unidade Casa de Apoio com novos TMOs. Os recursos da campanha McDia Feliz desse ano serão destinados para construir quatro novos leitos”, declara a presidente da entidade, Mariza Del Claro.

O Embaixador do Instituto Ronald McDonald em Curitiba, Márcio Moreira, se entusiasma ao falar sobre o projeto. “Temos um orgulho imenso por fazermos parte da vida de tantas crianças e adolescentes de forma benéfica. Sabemos que não é um momento fácil e muito menos uma doença fácil, mas se todo mundo fizer sua parte é possível ajudar inúmeras famílias. Nesse caso, a ajuda vem de um Big Mac”, afirma.

Como adquirir os tíquetes antecipados

A APACN já está com os tíquetes antecipados disponíveis para a venda. Comercializados ao valor de R$ 17,00 cada um, o tíquete poderá ser trocado pelo sanduíche Big Mac na data do McDia Feliz, sábado, dia 24 de agosto.

Os moradores de Curitiba e Região Metropolitana interessados na compra de tíquetes antecipados podem entrar em contato direto com a APACN (41 3024-7475 ou Rua Oscar Schrappe Senior, 250 – Capão da Imbuia).

A venda dos tíquetes antecipados representa uma importante parcela na arrecadação total da campanha McDia Feliz, composta ainda pela venda de sanduíches Big Mac no próprio dia, isoladamente ou na promoção (exceto alguns impostos), além de produtos promocionais com a marca McDia Feliz vendidos pelas instituições participantes.

Impacto social ampliado

Desde 2018, o McDia Feliz, que chega a sua 31ª edição, ampliou seu impacto social e passou a beneficiar duas causas de grande importância no Brasil: saúde e educação. Sendo assim, em mais uma edição, além do combate ao câncer infanto-juvenil, que hoje é a maior causa de morte de crianças e adolescentes, através das instituições apoiadas pelo Instituto Ronald McDonald, a campanha também destinará recursos para o Instituto Ayrton Senna, organização não governamental que, há mais de 20 anos, trabalha para desenvolver o potencial das novas gerações por meio da educação integral, ampliando suas oportunidades de vida e tornando-as agentes de transformação.