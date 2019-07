Foi aprovada pela Anvisa o medicamento venetoclax em combinação com obinutuzumabe, para pacientes de LLC, ou de linfoma linfocítico de pequenas células, um tipo de linfomas não Hodgkin). Ele foi classificado, inclusive pela Food and Drug Administration (FDA), agência regulatória norte-americana, como “Terapia Revolucionária”, sendo que a submissão antecipada dos dados seguiu o protocolo de Revisão em Tempo Real em Oncologia. No Brasil, venetoclax foi submetido para aprovação da Anvisa para esta indicação.

A LLC é um câncer de progressão lenta no sangue e na medula óssea em que algumas células brancas do sangue chamadas linfócitos B se tornam cancerosas e se multiplicam de forma anormal.

“Esta aprovação oferece uma nova opção de combinação terapêutica sem quimioterapia e assinala a crescente utilização de venetoclax para o tratamento de LLC”, afirmou o médico Michael Severino, vice chairman e presidente da AbbVie. “A aprovação está baseada nos achados do estudo CLL14, no qual os pacientes receberam tratamento por 12 meses. A maioria dos pacientes tratados com venetoclax no estudo continuaram com sobrevida sem progressão da doença em avaliação de dois anos pós estudo”.

Esta aprovação proporciona aos pacientes de LLC, sem tratamento prévio, uma terapia de duração finita, sem uso de quimioterapia, que pode permitir que vivam mais sem progressão da doença, com índice negativo de doença residual mínima e, mais importante, permite que completem seu curso de tratamento dentro de 12 meses. Este é um grande passo para o controle de pacientes não tratados anteriormente e também corrobora os benefícios crescentes oferecidos por venetoclax em LLC.

O estudo demonstrou índice superior de sobrevida sem progressão da doença, ou seja o tempo entre o início do tratamento até a progressão da doença ou morte. Com um acompanhamento médio de 28 meses (variação de 0.1 a 36 meses), a combinação com Venetoclax reduziu o risco de progressão ou morte em 67%, em comparação com a combinação com clorambucil.

Venetoclax está aprovado em mais de 50 países, incluindo Estados Unidos e Brasil. No Brasil está aprovado como monoterapia para LLC R/R (resistente/reincidente).