Antes tarde do que nunca

Documento enviado ao STF, a Advocacia-Geral da União (AGU), através de seu advogado geral, ministro André Luiz de Almeida Mendonça(foto), afirma que o governo federal incentiva o isolamento social como forma de conter a disseminação do coronavírus.

O órgão também afirma que o país está seguindo todas as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e adotando medidas para incrementar a renda de pessoas mais pobres durante a pandemia, justamente para garantir que o trabalhador fique em casa. O documento foi encaminhado à Corte pelo advogado-geral da União, André Mendonça, com a assinatura do presidente Jair Bolsonaro. O texto é uma resposta ao pedido de informações feito pelo ministro do STF Alexandre de Moraes na semana passada.