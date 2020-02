Antes do Parapan, Jane Karla afina pontaria no CT Paralímpico de São Paulo

Com foco nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020, a goiana Jane Karla, do tiro com arco, deu início a um período de treinamentos no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo. O próximo desafio esportivo da atleta da classe ARW2 será o Parapan, entre os dias 22 e 29 de março, na cidade de Monterrey, no México. A atleta ainda vai disputar as etapas do Mundial em Tucson, nos Estados Unidos, em abril, e em Nové Mesto, República Tcheca, em junho, antes da principal competição do esporte paralímpico, em Tóquio.

Jane ficará no CT até 22 de fevereiro e, neste período, fará duas sessões de treinos diariamente, além de cumprir a agenda com exames médicos e exercícios de fisioterapia. “Como é um esporte de precisão, necessito sempre estar em treinamento. Qualquer detalhe pode fazer a diferença na competição. O CT dispõe de toda a infraestrutura que o atleta precisa, como alojamento, área médica, de fisioterapia, é um sonho. O espaço é muito favorável para o deslocamento de cadeirantes como eu”, aponta Jane Karla, que teve poliomielite na infância e só conheceu o paradesporto aos 28 anos.

“Como é um esporte de precisão, necessito sempre estar em treinamento. Qualquer detalhe pode fazer a diferença na competição. O CT dispõe de toda a infraestrutura que o atleta precisa, como alojamento, área médica, de fisioterapia, é um sonho”

Jane Karla

A atleta buscará manter o embalo de bons resultados após quebrar o recorde mundial indoor pela terceira vez em janeiro de 2020. Pela fase classificatória do Torneio de Nimes, na França, ela marcou 582 pontos no tiro com arco composto paralímpico e superou a própria marca obtida em 2019, em Roma.