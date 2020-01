Aniversário de Araucária terá corrida, caminhada e passeio ciclístico

No próximo dia 11 de fevereiro, Araucária completa seus 130 anos de emancipação político-administrativa. E para marcar a data a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), convida a comunidade a participar da corrida, caminhada e passeio ciclístico. As três atividades ocorrerão no período da manhã, têm saída do Parque Cachoeira e não precisam de inscrição prévia. A programação inclui ainda recreação para crianças (das 9h às 11h) e sorteio de brindes.

Conforme informações da SMEL, a corrida terá distância de 7km e 10 km e saída às 7h3o do Parque Cachoeira. A caminhada terá percurso de 4km e saída Às 8h30. Também às 8h30 ocorrerá a saída do passeio ciclístico, com percurso de 10km.

Mais informações pelo: (41)3614-7900 (SMEL).