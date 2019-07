Evento de aniversário da Moto Willy foi um sucesso

Nem mesmo o frio que tomou conta do sábado (06) espantou os frequentadores do reduto mais “motoqueiro” de Curitiba, o Claymore Highway Bar. O local recebeu a festa de 13 anos da Moto Willy, empresa curitibana que atua no mercado motociclista e frotista, oferecendo os melhores produtos e serviços, como líderes do segmento. O evento contou com a presença de mais de 800 pessoas, ao som das bandas Hells Bells e Acoustica. A festa da Moto Willy reuniu colaboradores, parceiros e clientes fiéis à loja.

Durante o mês de junho, convites limitados foram distribuídos na sede da Moto Willy, no bairro Novo Mundo. Os clientes que garantiram o convite, tiveram o primeiro chopp da noite na faixa. Além disso, vários sorteios, de dezenas de brindes exclusivos, gentilmente cedidos pelos parceiros e patrocinadores da festa, presentearam diversas pessoas.

A Moto Willy lidera o segmento de serviços e peças para as principais frotas de motos de Curitiba e região. A oficina, com mão de obra especializada, atende empresas e também o consumidor final. Com ampla linhas de peças e acessórios para motos, há 13 anos, a loja é referência na cidade em bom atendimento, comprometimento e serviços de qualidade.

Serviço:

Moto Willy

Av. Brasília, 6527 – Capão Raso