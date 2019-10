A cantora Anitta participa nesta quarta-feira (30) do primeiro “Meeting de Empreendedorismo de Curitiba 2019” considerado um dos eventos mais relevantes do cenário empreendedora, que será realizado no Expo Unimed, com abertura prevista para as 8h00 da manhã. Ela falará sobre o tema “A Startup Anitta”.

Renomados palestrantes também apresentarão temas ligados à diversas atividades, como vendas, alta performance, mundo digital, case de sucesso, investimentos, finanças, entre outros. O encontro idealizado pela LFC Eventos, que terá como local a Expo Unimed, tem como produtora oficial a Zoli Eventos Exclusivos , da empresária Cris Lissoni, sócia-fundadora da empresa , com sede em Curitiba.

Para ela, a realização desse encontro com nomes expressivos nas mais diversas atividades, é muito oportuna. Cris Lissoni cita a cantora Anitta, que participará do “Meeting de Empreendedorismo de Curitiba 2019. “Ela pode ser considerada um bom exemplo de empreendedorismo no Brasil, pois não é só sua liderança nas paradas musicais no País e no exterior. Anitta é formada em técnica de Administração, lidera um time de profissionais de diversas aptidões e idades, com muita habilidade de liderança e grande competência em marketing e negócios”, comenta Cris. Outro conceituado nome é o Ph.D. em Business e comentarista do programa Conta Corrente, da Globo News, Samy Dana. O tema de sua palestra será “Disrupção no Mundo dos Negócios”.

Já para avaliar o cenário político, o evento terá a presença de Deltan Dallagnol, Procurador da República e mestre em direito pela Harvard. Falará sob o tema “A ética nos Negócios em um Mundo de Pressões”

Também estão na programação Anderson Godz (Investidor, Criador do Movimento Governança & Nova Economia), com o tema “Negócios Velozes, Sócios Furiosos”, Camila Farani (CEO G2 Capital) com o tema “Como Desenvolver a sua Startup para o futuro Investimento”, Joel Jota (ex-nadador, mentor de vida e negócios) falará sobre “Alta Performance”, José Roberto Marques (fundador e presidente do IBC Coaching) com o tema “Empresas são Resultados de Pessoas”, Marlos Melek (membro da Comissão da Reforma Trabalhista), com o tema “Reforma Trabalhista- Transforme Dúvidas em Diferenciais Competitivos”, Rosi Dantas (maior franqueada da Rede Wise UP), com o tema “O Melhor Negócio do Mundo:Vendas!”. A abertura do evento, no Expo Unimed (Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300) está prevista para as 8h00 da manhã, desta quarta-feira . Mais informações sobre o evento pelo site www.mecuritiba.com.br. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site www.diskingresssos.com.br .

Heloisa Schurmann no “Acontece Curitiba”

A jornalista Claudia Cozzella, produtora e apresentadora do programa “Acontece Curitiba”, da TV Transamérica, entrevistou Heloisa Schurmann, que veio a Curitiba lançar a obra “Expedição Oriente”, livro que conta os detalhes e os bastidores da mais recente volta ao mundo a bordo de um veleiro da Família Schurmann. Com 35 anos de aventuras, “Expedição Oriente” é a terceira — até o momento — circum-navegação dos Schurmann, a primeira família brasileira a dar a volta ao mundo em um veleiro.

Heloisa é professora, palestrante, pesquisadora e autora dos livros dos livros “10 Anos no Mar” (1995), “Um Mundo de Aventuras” (2002), “Em Busca do Sonho” (2006) e “Pequeno Segredo” (2012). Em entrevista para o “Acontece Curitiba”, Heloisa falou sobre o seu sucesso

familiar, sobre como é bom propagar que o sonho vale a pena, e ainda nos

contou se vai ou não acontecer a quarta volta ao mundo em família. Assista a entrevista no link https://www.youtube.com/watch?v=mK2gQRAZp58

Evento “Laços que Abraçam”

O oncologista do IHOC / Oncoclínicas, Elge Werneck, participou recentemente ao lado da apresentadora Astrid Fontenelle e da diretora da revista Marie Claire, Laura Ancona do evento “Laços que Abraçam”, um talk sobre Câncer de Mama. O evento, que aconteceu em São Paulo para convidadas do laboratório Roche, foi transmitido ao vivo pelas redes sociais da revista Marie Claire.

Aceleramento da Inovação na Medicina

Fundador de uma healthtech pioneira em prevenção oncológica, a Previneo, o médico Rodrigo Camargo está em Cambridge (EUA) , para o prestigiado curso de Aceleramento da Inovação na Medicina de Precisão, na Universidade de Harvard.

Formado em Medicina pela UFPR, Camargo fundou a Previneo em 2015: um programa, inicialmente, voltado a empresas que identifica grupos de riscos e previne os cinco tipos de câncer com maior taxa de mortalidade (próstata, pulmão, cólon, mama e colo de útero). Graças ao seu ineditismo e benefícios – como redução de mortalidade, custos e soluções estratégicas – a Previneo ganhou o Desafio Roche, um programa de conexão que destaca as iniciativas que fazem a diferença na saúde. Como prêmio, a startup participará de um programa de imersão equity-free na Digital Health Accelerator da Roche Diagnóstica, em Munique, na Alemanha.

Hélio Rotenberg é a “Estrela ADVB”

Nesta quarta-feira (30) a ADVB/PR realiza mais uma edição do Estrela ADVB, já é a décima edição do ano – evento realizado pela Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil – Seção Paraná, que promove um bate-papo sobre temas pertinentes ao mundo dos negócios. O Presidente da Positivo Tecnologia – Hélio Rotenberg é o convidado especial do dia, e fala sobre a democratização da tecnologia no Brasil e os 30 anos da Poisitivo Tecnologia. Os convites para o Estrela ADVB podem ser adquiridos antecipadamente na ADVB/PR. Mais informações pelo telefone (41) 3085-3124, whatsapp (41) 99128-9113 ou e-mail: eventos@advbpr.com.br.

História da Ambev na ESIC

A jornalista Ariane Abdalla, autora do livro “De um gole só – a história da Ambev e a criação da maior cervejaria do mundo” estará na ESIC Internacional no dia 5 de novembro para ministrar uma Master Class sobre a história da empresa. Durante o evento, serão abordados os detalhes da construção da cultura corporativa mais forte do Brasil e de um sistema de gestão que se tornou referência global para diversas indústrias – com seus erros, acertos e aprendizados. Para escrever o livro 100% independente e imparcial, a autora se dedicou a três anos de pesquisa, mais de 170 entrevistas com pessoas de dentro e fora da AB Inbev (Anheuser-Busch Inbev), em 14 cidades de cinco países (Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, Bélgica e África do Sul). Aberto ao público e com estacionamento gratuito, a entrada para o evento é um quilo de alimento não perecível para doação. As inscrições podem ser feitas pelo pelo telefone 0800 41 3742.

Franquia de energia solar no Paraná

A nova franquia Blue Sol Energia Solar em Ponta Grossa é a 22ª unidade da marca em operação. A meta da rede é fechar 2019 com pelo menos 40 franquias entre abertas e contratadas em todo o país. De acordo com Rafael Cafolla, gestor de franquias da Blue Sol Energia Solar, essa é a 2ª operação da marca no Paraná, estado onde a franqueadora já conta com operação na capital, Curitiba, e planeja chegar a 5 unidades até 2020. Outra meta da empresa é ter 150 franquias em todo o país até 2025, com pelo menos uma unidade em cada estado da federação, e mais 50 unidades na América Latina.

O executivo explica que a franqueadora cuida da elaboração dos projetos, fornecimento dos equipamentos, logística e conexão com as distribuidoras de energia elétrica, enquanto a franquia faz a frente comercial visitas técnicas e a instalação dos sistemas. Por isso, a marca vem selecionando como franqueados, candidatos que possuam experiência na área comercial, vivência anterior como empresário, diretor ou gerente, habilidade para gestão de pessoas e disponibilidade para gestão da franquia em tempo integral.

Anuário 500 Maiores do Sul 2019

O Grupo Amanhã e a PwC convidando para lançamento e apresentação da edição 2019 do anuário 500 Maiores do Sul. A publicação revela o desempenho de empresas da região Sul em indicadores como vendas, patrimônio e lucro. Será nesta quarta-feira, (30) a partir das 10h, através do Webinar no seguinte endereço: http://www.z3ead.com/revista_amanha/conheca_o_ranking_das_500_maiores_do_sul_2019_2478/

A premiação das maiores companhias da Região Sul será dia 7 de novembro, em Curitiba, na Expo Unimed – Universidade Positivo (Asa 3). O convidado será o Secretário Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados, José Salim Mattar Júnior.