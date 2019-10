Duas musas emplacadoras de hits uniram forças e estão prestes a lançar uma música juntas. Anitta, 26, e Marília Mendonça, 24, divulgaram nesta sexta-feira (25) a capa de “Some Que Ele Vem Atrás”, faixa que está prevista para o dia 29 de outubro.

Nesta terça-feira (22), Anitta publicou a foto de alguns cartazes misteriosos anunciando “Anitta traz seu amor de volta”. Agora, a funkeira criou inclusive um site com as mesmas inscrições do cartaz, que pede logo no início uma senha de consulta, mas contará com conteúdos e informações exclusivas da nova música.

As especulações são de que a faixa seja um “modão”, ritmo típico da rainha da sofrência. Em seu Instagram, Anitta publicou um vídeo nesta quinta-feira (24), também parte da divulgação, e escreveu na legenda: “Será que sai um modão daí?”.

O lançamento da parceria será no prêmio Multishow 2019, ao qual as duas artistas foram campeãs de indicações. Anitta concorre em três categorias: cantora do ano, música chiclete do ano (com duas canções, “Bola Rebola” e “Onda Diferente”), e clipe TVZ do ano.

Já Marília concorre em quatro categorias: cantora do ano, música do ano (“Todo Mundo Vai Sofrer”), show do ano e clipe TVZ do ano.