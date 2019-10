Inspirado pela animação infantil Abominável, e para homenagear as crianças, o Palladium Shopping Center de Curitiba fará uma promoção diferente para os pequenos: com R$ 350 em compras, os clientes podem trocar notas fiscais por um relógio digital do filme.

O Dia das Crianças, comemorado em 12 de outubro, é a quarta data comemorativa mais importante para o varejo. “Fugimos do tradicional mais uma vez e trouxemos um compre e ganhe, que já é um sucesso no Palladium há anos, agora com uma temática especial para as crianças. Queremos aproximar as famílias e presentear os consumidores que sempre escolhem o nosso shopping para fazerem as compras”, conta a gerente de marketing do empreendimento, Cida Oliveira.

A mais nova produção da Dreamworks, Abominável, conta a história de Yi, uma adolescente que descobre que um Yeti está no telhado do prédio em que ela mora, em Xangai. Juntos, eles partem para uma aventura, ao lado de seus amigos, para levar o Yeti de volta para o seu lar no Monte Everest. O filme estará em cartaz nos principais cinemas do Brasil a partir de quinta-feira, 26 de setembro.

A promoção acontece entre os dias 1º e 12 de outubro ou enquanto durar o estoque. As trocas devem ser realizadas no Posto de Trocas, localizado no piso L3. É permitida uma troca por CPF e o regulamento da promoção está no site https://www.palladiumcuritiba.com.br.