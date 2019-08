O Angeloni abriu ontem mais uma loja em Curitiba, ampliando a presença no Paraná e levando o seu conceito de atendimento para a terceira unidade na Capital. Esta será a 30ª loja da rede e a quinta no estado, com 10.415m² de área total, sendo 2.496m² de área de vendas, incluindo no local uma Farmácia Angeloni. Foram gerados 234 empregos diretos, incluindo funcionários da terceira idade, pessoas com deficiência e menores aprendizes, uma tradição da empresa, pioneira em ações de responsabilidade social.

Em localização privilegiada no bairro, oferece mix com mais de 16 mil itens, cuidadosamente selecionado com os diferenciais do Angeloni, como o setor de hortifrúti, proveniente de produtores selecionados, padaria e confeitaria com grande número de opções de produção própria, cortes de carnes dos melhores frigoríficos, diversidade nos departamentos de mercearia, higiene e limpeza, além de artigos importados inéditos, diversificados e de excelente qualidade, sempre mantendo a competividade com o mercado.

O novo Angeloni em Curitiba tem 199 vagas cobertas para estacionamento, 22 check-outs, sendo seis deles self. O setor de bazar e de eletro, que inclui linha branca, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, telefonia, decoração e cama, mesa e banho, entre outras opções, é um grande destaque da loja, além da adega, que reúne a melhor e mais criteriosa seleção de bebidas nacionais e importadas, além de diversos rótulos de cervejas especiais.

A obra da nova unidade, iniciada em abril, previu o máximo de atenção aos detalhes para proporcionar aos clientes a variedade, conforto e bom atendimento Angeloni, sempre com o objetivo de cativar e valorizar a comunidade, oferecendo à cidade e região uma loja com grande variedade de produtos que atendam suas necessidades e com a qualidade que exigem.

Pioneirismo – Desde a fundação, em 1958, o Angeloni alia pioneirismo e inovação às melhores práticas para o consumidor, sendo uma das primeiras empresas do setor a implantar e-commerce e ampliar as alternativas que simplificam o dia a dia, com as compras pela internet, telefone e aplicativo para celular, com entrega em domicílio nas faixas de horários estabelecidas pelo cliente. Criou também o Divvino (www.divvino.com.br) opção específica para aquisição, através de central de atendimento, e-mail ou chat, de vinhos e cervejas artesanais e destilados, cujo catálogo conta com uma grande variedade de rótulos de todos os lugares do mundo e equipe de especialistas para trazer exclusividade e qualidade, garantindo a melhor experiência de compra.

Pioneira também em responsabilidade social, a rede criou há cerca de 20 anos a Ação Social Angeloni (ASA), que promove a integração da comunidade a partir de projetos de inserção, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa. Empresa cidadã, desenvolve ações voltadas às áreas de saúde, preservação do meio ambiente e fomento à arte e cultura, em atenção ao interesse coletivo.

O Angeloni hoje – Com cerca de 10 mil funcionários, 30 supermercados, 24 farmácias, nove postos de combustíveis e um centro de distribuição com 45 mil m², a empresa está presente no Paraná desde 2002, onde passa a ter cinco lojas, três em Curitiba, uma em Maringá e uma em São José dos Pinhais. Nesses 17 anos de presença no Estado, muito há a agradecer aos paranaenses, com cuja história o Angeloni se identifica profundamente, desejando sempre consolidar laços e trabalhando para se inserir cada vez mais junto à comunidade.

A trajetória da Rede completou, em maio, 61 anos trabalhando pelo desenvolvimento social e econômico do Paraná e Santa Catarina e consolidando sua marca como sinônimo de qualidade em uma busca constante da ampliação e inovação.

Angeloni Champagnat: Rua Padre Agostinho 2885, esquina com Jerônimo Durski, Bigorrilho, Curitiba

Horário de funcionamento: Das 8h às 23h