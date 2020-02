Ana Marcela abre o ano com prata em Doha

Ana Marcela Cunha, eleita melhor do Mundo em 2019, começou a temporada 2020 no pódio. A brasileira conquistou a medalha de prata neste sábado (15), na primeira etapa do Fina Marathon Swim World Series, realizada em Doha, no Catar.

A disputa pela medalha de ouro foi intensa com a alemã Leonie Beck. A europeia chegou apenas dois centésimos a frente da brasileira que terminou com o tempo de 1h56m41s3. A alemã concluiu em 1m56m41s1. A medalha de bronze foi para a campeã olímpica Sharon Van Rouwendaal.