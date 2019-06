Um americano de 66 anos resgatou na terça-feira (4) o prêmio de US$ 344,6 milhões (cerca de R$ 1,3 bi) que ganhou na loteria e revelou que escolheu os números premiados a partir de um biscoito da sorte que ganhou da neta.

Em entrevista à uma afiliada da rede de TV CBS, o aposentado Charles W. Jackson Jr. contou que achou inicialmente ter ganhado US$ 50 mil (R$ 193 mil) e só quando reviu percebeu que o prêmio era muito maior. Por ter escolhido receber o montante à vista, ele levou para casa US$ 223 milhões (cerca de R$ 860 milhões).

Jackson Jr. contou ainda que dará US$ 1 milhão a seu irmão e ajudará alguns instituições de caridade. Já em relação ao seu estilo de vida, ele contou aos repórteres que espera não mudar seu jeito de ser: “Vou continuar a usar jeans. Talvez alguns mais novos”, brincou.

Segundo a rede CBS, esse foi o maior prêmio já pago pela loteria a um morador da Carolina do Norte, envolvendo um único bilhete.