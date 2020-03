Ambulâncias e veículos ampliam atendimento regional da saúde

O Governo do Paraná amplia a regionalização da saúde. Para fazer com que os atendimentos médicos cheguem ainda mais perto da população, o governador Carlos Massa Ratinho Junior entregou nesta quarta-feira (04) 165 ambulâncias e veículos para 96 municípios, de todas as regiões do Estado.

A frota de veículos, composta por ambulâncias de suporte avançado, suporte básico e carros de passeio, vai ajudar no pronto atendimento e também em serviços administrativos. O investimento por parte da Secretaria da Saúde foi de R$ 16,4 milhões. A cerimônia de entrega das chaves ocorreu no pátio do Palácio Iguaçu.

“O objetivo é fazer com que a saúde chegue mais perto das pessoas, por isso trabalhamos a regionalização no Paraná. Isso evita grandes deslocamentos, melhora e muito a qualidade de vida da população”, destacou Ratinho Junior. “Os novos equipamentos também agilizam o atendimento médico, e a prestação de serviço para o cidadão ganha ainda mais qualidade”, acrescentou.

O governador destacou que a política de regionalização é extremamente importante para aproximar o Estado de municípios, impactando na vida das pessoas. “A nossa gestão é municipalista. Entendemos a dificuldade das cidades, com arrecadação limitada. Buscamos fazer nossa parte com investimentos como esse na saúde, atuando como um grande parceiro dos municípios.”

AEN