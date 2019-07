A forma como o ser humano trata a natureza fica longe do ideal. Tanto os cidadãos quanto os governos deveriam mudar as atitudes que são hostis à preservação do meio ambiente. Os rios e mares, as florestas, o ar e até o universo fora do planeta Terra, tudo isso é afetado pela degradação provocada pelo homem. E os governos, apegados ao crescimento econômico, ignoram o ativismo ambiental e os dados científicos que provam que a destruição da natureza está muito mais avançada do que parece.

Informações preocupantes foram divulgadas pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe). De acordo com a instituição, os materiais de plástico e restos de cigarro representam mais de 90% dos resíduos encontrados no ambiente marinho brasileiro. Ambos correspondem a 52,4% e 40,4%, respectivamente, do número de objetos coletados. Isso é trágico. Algo precisa ser feito pela sociedade e pelos governantes brasileiros para tirar a natureza do perigo em que se encontra.