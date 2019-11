A Ambev anunciou que, a partir de 2020, Jean Jereissati Neto será o novo presidente da empresa na América do Sul. Ele substituirá Bernardo Pinto Paiva que, de acordo com a empresa, decidiu deixar a companhia para seguir projetos pessoais.

Segundo a cervejaria, na reunião em que fez o anúncio, Paiva disse que quer pensar no que fará nos próximos 30 anos e “abrir espaço para as novas gerações crescerem”. O executivo ficou quase 30 anos na Ambev.

Jereissati Neto está na companhia há 20 anos. Antes de voltar ao Brasil no final do ano passado para assumir a divisão de cerveja, ficou seis anos fora do país, de acordo com a empresa. Nos últimos dois, esteve à frente da operação da ABInbev na região da Ásia e Pacífico do Norte.

Paiva trabalhará junto a Jereissati Neto em uma transição até o final de fevereiro de 2020.