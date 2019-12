Em mais uma disputa do MMA feminino, a “leoa” Amanda Nunes venceu a holandesa Germaine de Randamie em uma decisão unânime dos juízes baseada em pontos, mantendo a posse do cinturão.

O combate da categoria pesos-galos (61 kg) foi realizado no sábado (14) em Las Vegas (EUA).

Durante a luta, Amanda buscou comandar o octógono partindo para iniciativas mais agressivas, obtendo 10 pontos, contra 8 da sua adversária.

No segundo round, a atleta voltou ao combate com mais cautela. Entretanto, para não cair na desvantagem voltou a atacar, totalizando ao final do tempo 19 pontos contra 18 de Germaine.

A sequência de vitórias continuou nos três rounds seguintes, onde Amanda obteve 29 x 27; 39 x 36 e chegando a 49 x 45 no último assalto.