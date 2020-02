Alunos da NBA Basketball School dentro de quadra

No dia 3 de fevereiro, através da cooperação e trabalho das forças que movimentam o basquetebol em Ponta Grossa, região dos Campos Gerais.

O Programa Mundial da NBA Basketball School junto da Escolinha do Babby, liderada pelo ex-NBA Rafael Araújo, mais conhecido como Babby, com apoio da Liga Desportiva de Ponta Grossa – LDPG, representada pelo presidente Rodrigo Bulyk, e também do dirigente do Novo Basquetebol Ponta Grossa – NBPG, professor Paulo Moreira. Destacou nas redes sociais da Escolinha do Babby, a realização no ginásio Esportes Borell Du Vernay – casa do basquetebol paranaense – o primeiro treino com bola, quadra e a presença dos professores que exercem um importante papel para coordenar as atividades da NBA BASKETBALL SCHOOL/Escolinha do Babby em Ponta Grossa.

Com informações da Escolinha do Babby