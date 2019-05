O obelisco da Praça 19 de Dezembro, no Centro, passou por um amplo processo de limpeza nesta semana. Uma parceria entre a Associação de Condomínios Garantidos do Brasil (ACGB/Vida Urbana) e a Prefeitura de Curitiba garantiu a limpeza do monumento, que tem 44 metros de altura.

Dois alpinistas da ACGB começaram a lavá-lo na terça-feira (30/4) e terminaram no final da manhã desta sexta-feira (3/5). A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Regional Matriz, disponibilizou um caminhão pipa e mangueiras de alta pressão para a limpeza.

Foram utilizados equipamentos de rapel com 200 metros de corda, presilhas, capacetes e aparelhos de segurança para os dois alpinistas trabalharem. Os 44 metros do obelisco equivalem a um prédio de 15 andares.

De acordo com Marcio Tancon, coordenador técnico da Regional Matriz, o trabalho de limpeza do obelisco foi completo e bem especializado, por isso foi feito por alpinistas. “Estou há 22 anos na Prefeitura e não lembro de ter visto este tipo de limpeza no obelisco da praça antes”, contou.