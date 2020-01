Alltech lança campanha global para auxiliar vítimas dos incêndios na Austrália

Mesmo com o início das chuvas em alguns locais da Austrália, os incêndios continuam devastando grandes áreas do país. Estima-se que o fogo já tenha destruído 10 milhões de hectares, causando 45 mortes e devastando a fauna e a flora da região. Para auxiliar as vítimas do desastre, a Alltech, uma das companhias líderes em nutrição animal e vegetal do mundo, lançou uma campanha global de arrecadação de recursos.

O fundo Australia Farming Relief tem o objetivo de dar suporte aos produtores agrícolas do país e será coordenado pelas empresas Alltech Lienert e KEENAN Austrália, empresas que fazem parte da família global da Alltech.

“O fundo Australia Farming Relief representa uma ação conjunta entre a família Alltech, fornecedores, clientes e a agroindústria global a fim de dar suporte aos produtores que alimentam suas famílias e são os núcleos de nossas comunidades rurais”, disse Mark Peebles, Diretor Executivo da Alltech Lienert, que se localiza em Roseworthy, Austrália. “Os incêndios têm sido devastadores, mas os australianos são resilientes e comprometidos a mobilizar os fazendeiros enquanto se recuperam dessa crise”, complementa.

O setor avalia a perda em mais de 100.000 cabeças de gado.

Os produtores, que já estavam passando por uma seca de três anos, estão sofrendo para administrar recursos e alimentos. Neste cenário, Alltech Lienert e KEENAN Austrália usam seus recursos para distribuir suprimentos doados pela comunidade local ou comprados com o dinheiro adquirido pelo fundo Australia Farming Relief.

Os suprimentos incluem pasto, matérias-primas, suplementos alimentares, silagem, bebedouros, cercas e itens não perecíveis. As companhias vão ceder seus caminhões e motoristas em Victoria, sul da Austrália, New South Wales (NSW) e Queensland. Membros da equipe da Alltech também serão voluntários e trabalharão lado a lado com os produtores rurais, reconstruindo cercas, consertando galpões e fornecendo qualquer suporte que os produtores necessitem em suas propriedades.

O esforço iniciará com foco nas fazendas com criações de bovinos, ovelhas e apiários. A Alltech também conta com parcerias que oferecerão suporte psicológico de longa duração aos fazendeiros que sofreram traumas com os incêndios. Doações ao fundo Australia Farming Relief, coletadas por meio da Fundação Pearse Lyons ACE, podem ser feitas no site: https://www.alltech.com/australia-farming-relief-fund.

