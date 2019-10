Para alívio geral da Nação, inclusive de gente do grupo que cerca Jair Bolsonaro, o filho do presidente, deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-RJ) anunciou na noite de ontem, em discurso no plenário da Câmara dos Deputados, que desistiu da indicação para ocupar o posto de embaixador do Brasil nos Estados Unidos da América. Ele fez o anúncio no plenário da Câmara, durante a votação do projeto que confirma os termos do acordo entre Brasil e Estados Unidos para o uso, pelos norte-americanos, da base de lançamento de foguetes de Alcântara, no Maranhão.

Em julho, Bolsonaro afirmou pela primeira vez que pretendia indicar seu filho para a embaixada. Desde então, Eduardo Bolsonaro visitou senadores a fim de obter apoio para a indicação, que precisa ser aprovada pelo Senado Federal. Mas enfrentou resistência. “Foi uma decisão que eu estava pensando há muito tempo. A gente escuta conselho de muita gente. Além disso, tem a questão do meu eleitorado. Confesso, não era a maioria que estava apoiando ali”, argumentou o parlamentar, em entrevista aos jornalistas logo depois do discurso.

Bateu na trave

A ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), negou pedido do ex-governador Beto Richa (PSDB) para suspender o processo da Operação Rádio Patrulha. A ação investiga esquema de propina para desvio de dinheiro por meio de licitações do programa de recuperação de estradas rurais “Patrulha do Campo”. Beto Richa e outras 12 pessoas são réus no processo. O ex-governador, que é acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, foi apontado na denúncia do Ministério Público paranaense como principal destinatário de vantagens indevidas investigadas pela operação.

Incompetência

A defesa do ex-governador alegou no recurso ao STJ, entre outros pontos, a incompetência da 13ª Vara Criminal de Curitiba, onde tramita a ação, por se tratar de crime eleitoral no entendimento dos advogados, afirmou que falta delimitação da conduta do réu e que a denúncia está baseada exclusivamente em delações premiadas.

Requião fracassa

Flávio Arns segue no senado. O processo do Requião contra o Arns foi julgado improcedente, inclusive de forma monocrática. O Ministério Público Federal foi contundente no sentido de que Arns não cometeu qualquer ato que gerasse a inelegibilidade. Não foi dessa vez que Requião conseguiu voltar ao Senado.

Joice no ataque

A deputada federal Joice Hasselmann, ex-líder do governo no Congresso, está no ataque, especialmente contra os filhos de Bolsonaro: agora, denuncia que Flávio, Carlos e Eduardo possuem rede de fake news com 1.500 perfis. Pagam funcionários que criam perfis falsos e são considerados, segundo Joice, a “milícia digital”, atuando em redes do Instagram, WhatsApp e Twitter. Ela vai representar contra eles no MP e Comissão de Ética da Câmara.

Na mídia

Esta semana, Joice Hasselmann foi a dois programas: um de rádio, Pânico, na Jovem Pan e à noite, na TV Cultura, no Roda Viva. E nos dois desancou os filhos do presidente: “Esses moleques precisam de camisa de força. São um risco para o Brasil e para o mandato do presidente”. Depois, perguntada se conhecia todos os bairros de São Paulo (ela é pré-candidata à prefeitura da cidade), Joice respondeu que “não era candidata a carteira”. E até falou que fará um programa no YouTube ao lado da porca Peppa, à qual foi comparada pela deputada Carla Zambelli.

Pode anular

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), de Porto Alegre, vai decidir, na quarta-feira (30), se a sentença de condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no caso de sítio de Atibaia, será anulada. O julgamento foi marcado pelo relator dos processos da Lava Jato no TRF-4, João Pedro Gebran Neto, após o Suptremo Tribunal Federal |(STF) anular duas sentenças da Operação.

Falha técnica

O STF definiu que réus delatados devem apresentar as alegações finais (última etapa de manifestações no processo) depois dos réus delatores, garantindo direito à ampla defesa nas ações penais. Com isso, processos em que réus delatores e delatados apresentaram as alegações finais ao mesmo tempo – como os da Operação Lava Jato – podem vir a ser anulados.

Blindagem de corruptos

A decisão da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro de soltar cinco deputados presos há cerca de um ano, sob a acusação de receberem suborno, é um precedente que, na prática, restabelece a imunidade parlamentar e garante a impunidade. Afinal, a tendência será sempre o raciocínio “eu poderei ser você amanhã”. Ao transferir para a Alerj a decisão de soltar políticos corruptos, o STF estendeu essa prerrogativa a todas as assembleias estaduais e à Câmara do Distrito Federal.

Olha o perigo

O advogado Thiago Guimarães explica que o STF decidiu aplicar aos deputados estaduais o que a Constituição preconiza para o Congresso. As câmaras municipais pelo país não foram contempladas. Ainda. “A decisão do pleno do STF não incluiu vereadores”, explica Guimarães. Segundo investigadores, além de cargos, os deputados recebiam entre de R$20 mil e R$100 mil, cada, para votar de acordo com o governo.

Corrupção suprapartidária

Foram soltos André Corrêa (DEM), Luiz Martins (PDT), Marcus Neskau (PTB), Chiquinho da Mangueira (PSC) e Marcos Abrahão (Avante).

Preços abusivos

Após a falência da empresa aérea Avianca, as concorrentes rasgaram a máscara da exploração. A Azul, por exemplo, cobra R$1.832 por uma viagem de 20 minutos entre Ilhéus, sul da Bahia, e Salvador, enquanto a Latam toma do cliente R$2.018. Só ida. Na mesma Azul, uma viagem São Paulo-Miami, 8 horas de voo, custa R$1.724; na Latam, R$1.733. Azul e Gol cobram igual até nos centavos a passagem Ilhéus-Salvador nesta quarta (23): R$1.832,85. No exterior, preço combinado dá cadeia.

Cartel já foi crime

Na Gol, há uma cultura da arrogância. Além de negar preços idênticos, expostos no próprio site, uma assessora reagiu: “Qual é o problema?” A “agência reguladora” Anac, sempre muito boazinha com as aéreas, lava as mãos: o órgão responsável por investigar cartéis é o CADE. Nas rotas internacionais não há Anac e há concorrência, e crime de cartel dá cadeia. Aí as aéreas brasileiras praticam preços civilizados.

Ninguém teve mais

O presidiário Lula teve assegurado o mais amplo direito de defesa de que se tem notícia na História. Somente no caso da condenação por corrução e lavagem, foram mais de 140 recursos. Sem contar que suas demandas sempre ganham curiosa prioridade na pauta do STF.

Pose de velho

Uma esperança dos cansados de oportunismo político rastaquera, o deputado João Campos (PSB-PE) enfureceu eleitores calçando tênis imaculados e fazendo cara de fedor, em praia que já tinha sido limpa.

Primeiro aqui

O comandante da Marinha, Ilques Barbosa, confirmou informação desta coluna de que um navio clandestino (“dark ship”) provocou o despejo de petróleo que emporcalhou as praias do Nordeste.

Menos, senador

Em discurso contra a reforma da Previdência, Randolfe Rodrigues (Rede-AP) chutou “40 milhões subempregados ou desempregados” no País. As pesquisas apontam 11,8%, mas ele só enxerga 27,3%.

Quem ama não bate

Impressiona a fidelidade pet do senador Humberto Costa (PE) ao ex-presidente condenado por corrupção. Quando disputou pelo PT a prefeitura do Recife contra o candidato de Eduardo Campos, em 2012, Lula se recusou a pedir votos para ele na TV e até a posar para fotos.

Rindo à toa

Outro lulista devotado tratado com desdém pelo ídolo, o ministro aposentado Sepúlveda Pertence e o colega Antonio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, deram juntos muitas risadas na primeira sessão do STF que examina a prisão em segunda instância. Têm seus motivos.

Profissional na mira

Encarregado de negócios na embaixada do Brasil em Washington, o diplomata Nestor Foster poderá ser efetivado no posto. Definitivamente é um diplomata cuja experiência não se limita a fritar hamburger.

Uma goiana no CNJ

Pela primeira vez, uma mulher goiana integrará o Conselho Nacional de Justiça. A procuradora Ivana Farina, do Ministério Público de Goiás, tomou posse no CNJ na tarde desta terça-feira (22).

Inimigo do inimigo

O reexame da prisão em segunda instância pelo STF parece caso de “o inimigo do meu inimigo é meu amigo”.

Em casa

Ainda não há certeza sobre como nem em que semana, mas ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) têm a avaliação unânime de que Lula passará o Natal de 2019 em casa — e não deve ser pelo regime semiaberto.

Sujeira

A ONG Greenpeace, que como todas as outras se mantinha em silêncio sobre o petróleo venezuelano que sujou o litoral do Nordeste, interrompeu o trânsito na porta do Palácio do Planalto, nesta quarta-feira (23), para protestar contra o principal representante das vítimas da tragédia ambiental: o governo brasileiro. Fazendo caras e bocas, com expressões raivosas, os manifestantes do Greenpeace sujaram a rua que passa defronte ao Planalto com óleo, areia e pedaços de madeira queimada, e vestindo camisetas com a inscrição “um governo contra o meio ambiente”. Sobre a origem do petróleo despejado no mar, silêncio absoluto.

Em silêncio

As ONG ambientais têm mantido silêncio sobre a tragédia ambiental no litoral brasileiro desde a confirmação, por diversos exames laboratoriais, de que se encontra apenas em poços da Venezuela o petróleo que suja o litoral. A ditadura venezuelana mantém relações amistosas com essas organizações não-governamentais.

Mala em comissão

Pode explicar a omissão dessas ONGs as conexões partidárias e ideológicas com partidos que se apresentam como “de esquerda”, como o PT, cujos governos drenavam recursos públicos para bancar suas atividades e mantê-las sempre simpáticas às iniciativas daquelas gestões na área ambiental. O mau humor das ONGs em relação ao governo brasileiro tem a ver com a perda de poder e principalmente do dinheiro farto que era drenado para suas contas, fazendo a pregação do apocalipse em um país que mantém intactas praticamente 70% das matas e florestas.

Haja sinecuras

Para quem gosta de números: em 2005, existiam 4.767.602 servidores municipais ativos, correspondente a 2,6% da população do Brasil, que custaram R$ 51,9 bilhões (2,39% do PIB). Em 2018, eram 6.531.554, correspondente a 3,1% da população do Brasil, que custaram R$ 351 bilhões (4,59% do PIB). De 2005 a 2018, cresceu no qualitativo de servidores 19,23% acima do crescimento da população brasileira; aumentaram 92,05% os gastos reais com pessoal em relação ao PIB (quase dobrou os gastos em % do PIB); aumentou a carga tributária de 1,57% do PIB em 2005 para 2,03% em PIB em 2017 (crescimento real em relação ao PIB de 29,30%).

Novo embaixador

A indicação do presidente Jair Bolsonaro, para assumir a embaixada do Brasil em Washington, será o diplomata Nestor Forster, que já atua como encarregado de negócios. Ontem, Bolsonaro já havia dado sinais de que o nome do embaixador poderia ser indicado ao Senado Federal. “Obviamente, o Eduardo desistindo que eu mande o nome dela ao Senado, tendo em vista a importância que ele está ganhando na política dentro do partido, o Forster é um bom nome para ser consolidado lá”. As declarações do presidente antecederam a desistência do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), da disputa pelo cargo.

Desistência

No Plenário da Câmara dos Deputados, Eduardo informou que não concorreria mais vaga para a embaixada do Brasil nos EUA. No discurso, deixou claro que foi eleito por 1,84 milhão de pessoas e não ficaria distante da política brasileira. ““Este que vos fala, filho de militar do Exército brasileiro e deputado federal, que foi zombado por ter tido aos 20 anos um trabalho digno e honesto em restaurantes de fast food nos Estados Unidos, diz que fica no Brasil para defender os princípios conservadores, para fazer do tsunami que foi a eleição de 2018 uma onda permanente”.

Mais cotado

O nome de Nestor Forster já era visto por muitos como o mais cotado para assumir a Embaixada brasileira em Washington. No começo deste ano, Forster foi promovido ao posto de ministro de primeira classe, tornando-se apto a assumir uma embaixada. Desde abril, quando o embaixador Sergio Amaral, embaixador dos EUA desde 2016, foi transferido para São Paulo, Forster esteve presente em diversas reuniões e encontros relevantes para o Brasil nos Estados Unidos. Atuando, por exemplo, na reunião de Bolsonaro com Donald Trump, durante a reunião do G20.

Câncer de Mama

Mulheres diagnosticadas com um tipo menos comum e agressivo de câncer de mama, conhecido como triplo-negativo, podem ser diferenciadas de mulheres com outras formas da doença através de um painel de 17 moléculas pequenas de RNA. Estas moléculas podem ser diretamente influenciadas por alterações genéticas encontradas tipicamente em células cancerosas.

Pesquisadora

Pesquisadores liderados pela Dra. Luciane Cavalli, da Georgetown Lombardi Comprehensive Cancer Center, e colaboradores, descobriram que variações na expressão, se aumentada ou diminuída, dessas moléculas pequenas de RNAs, conhecidos como microRNAs (miRNAs) podem parcialmente explicar as taxas desiguais de câncer de mama do tipo triplo-negativo (TNBC) em mulheres Latinas, quando comparadas a mulheres brancas de origem não-hispânicas e potencialmente resultar em opções de tratamento mais eficazes.

Crise no PSL

A crise no PSL – partido de Jair Bolsonaro – acabou rendendo ao deputado federal paranaense Filipe Barros o posto de vice-líder da legenda na Câmara Federal e a confiança do Palácio do Planalto e da família do presidente. A indicação foi confirmada na terça-feira (22) por Eduardo Bolsonaro – um dos filhos do presidente – e que após dias de disputa interna, garantiu ontem a liderança da sigfela na Casa. O próprio Jair Bolsonaro também confirmou que chegou a cogitar a indicação de Barros para o posto, avaliando que a nomeação do filho poderia ter repercussão negativa.

Agora, o pacto

O ministro da Economia, Paulo Guedes, comemorou o resultado da votação da reforma da Previdência em segundo turno no Senado e disse esperar a mesma boa vontade do Congresso Nacional com as demais reformas que estão sendo preparadas pela equipe econômica. “Estamos muito felizes com o resultado. Agora vamos para o pacto federativo, com várias dimensões”, afirmou o ministro ao deixar o plenário do Senado Federal de onde acompanhou a proclamação do resultado final da votação. O texto-base foi aprovado por 60 votos a 19, um placar mais favorável do que o registrado no primeiro turno no Senado, que foi de 56 a 19.

Princesa da Dinamarca

Atendendo solicitação do governador Carlos Massa Ratinho Junior, o vice-governador do Paraná, Darci Piana, recepcionou nesta terça à noite, em jantar oficial no Palácio Iguaçu, a princesa da Dinamarca, Benedikte Astrid Ingeborg Ingrid, que está em visita ao Estado do Paraná.

Senado aprova

Após pouco mais de três horas de discussão, o Plenário do Senado aprovou o texto-base da reforma da Previdência em segundo turno. Às 19h22, o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (DEM-AP), proclamou o resultado. A proposta de emenda à Constituição (PEC) foi aprovada por 60 votos contra 19.

Mais pressão

Na análise de três ações sobre execução antecipada de pena, ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) avaliam que a pressão das redes sociais e de grupos isolados de caminhoneiros sobre integrantes da Corte não deve influenciar o julgamento. A discussão sobre a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância será retomada nesta quarta-feira (23) pela manhã e se estender tarde adentro.

Exagero

O STF tem sofrido pressões para não derrubar a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. A intimidação mais agressiva vem de caminhoneiros bolsonaristas, que gravaram vídeos ameaçando novas paralisações caso o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva saia da cadeia. A ofensiva também chegou aos gabinetes dos ministros, que não param de receber mensagens e ligações para impedir a revisão da atual jurisprudência.

Mais segurança

Para representantes de organismos de segurança de Foz do Iguaçu, a construção da segunda ponte sobre o Rio Paraná, na região das três fronteiras, trará benefícios econômico-sociais, ordenamento de tráfego e mais conforto para os diferentes públicos que fazem diariamente a travessia entre Brasil e Paraguai. A constatação generalizada é que vai representar não apenas um novo ciclo econômico para a região, mas também novos investimentos em segurança na fronteira mais visitada do Brasil.

Professora vence

A professora Sheila Rodrigues Berti Rosa – da escola Professora Leonilda Prado de Moreira Sales – foi a vencedora do Concurso Agrinho e ganhou um carro zero km como prêmio. O deputado Romanelli e o prefeito Rafael Bolacha (MDB) acompanharam a entrega da premiação nesta segunda-feira, 21, no Expotrade Pinhais na região metropolitana de Curitiba.

Frases

“Estamos muito felizes; agora vamos para o pacto federativo.”

Paulo Guedes, ministro da economia